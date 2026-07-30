El Gobierno de Navarra acuerda con el Estado el crecimiento de la plantilla de la Policía Foral hasta 1.600 agentes

La presidenta de Navarra, María Chivite, participa en la reunión online de la junta seguridad Navarra-Estado. - IÑIGO ALZUGARAY

PAMPLONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior han celebrado este jueves la Junta de Seguridad de Navarra, un encuentro que supone la primera reunión de este órgano bilateral desde 2011 y en el que se ha acordado, entre otras materias, el incremento del techo de la plantilla de la Policía Foral en 400 agentes, hasta alcanzar los 1.600, la actualización de distintos mecanismos para "fortalecer" la coordinación entre cuerpos policiales y la constitución de una comisión específica entre ambos Ejecutivos en materia de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor.

El encuentro, que se ha celebrado de forma telemática, ha estado presidido por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, en representación del Ejecutivo foral, han asistido a la reunión de la Junta de Seguridad la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, el director general de Interior, Salva Díez, el director del servicio de Régimen Jurídico de Interior, Javier Moreno, y el jefe de servicio de Recursos Humanos, Juan Antonio Sola.

Por parte del Gobierno de España, además del ministro, han participado la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Clavo, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el director General de Coordinación y Estudios, Eugenio Pereiro.

La presidenta de Navarra ha destacado un acuerdo que "es clave para nuestro autogobierno, para la mejora del servicio esencial que es la seguridad pública y para el futuro de nuestra Policía Foral", que había alcanzado el techo de 1.200 agentes pactado en la Junta de Seguridad de 2009. Por su parte, la consejera Jurío ha indicado que, con este aumento de efectivos, "avanzamos en la modernización, posicionamiento y reconocimiento de la Policía Foral".

Así, el incremento de efectivos en 400 agentes, que se distribuirá entre labores de Seguridad Ciudadana -250- y Tráfico -150-, va servir para "atender a la realidad delincuencial y demográfica de Navarra y las nuevas demandas en materia de seguridad, así como para completar la asunción en exclusiva de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial".

Asimismo, el acuerdo recoge un mecanismo para fortalecer la coordinación entre cuerpos policiales a través del teléfono 112, que va a permitir que las emergencias en seguridad se atiendan de forma "más eficiente", ha expuesto Jurío. Para ello, se va a implantar la Plataforma Única de Emergencias en el teléfono 112, una herramienta desarrollada conjuntamente por ambas administraciones que recogerá también las llamadas recibidas en los números 091 y 062.

En concreto, este sistema va a permitir, ha explicado el Gobierno foral, que las emergencias policiales se asignen de forma automática en función del geoposicionamiento y disponibilidad para el servicio de las patrullas respectivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes tanto del Gobierno de Navarra como del Ministerio del Interior. "Esto supone mejorar en coordinación y ganar en tiempos de respuesta y eficacia, mejorando el servicio", ha dicho Chivite.

La consejera ha señalado, a preguntas de los periodistas, que "es evidente que algunos de nuestros socios son reacios a ese concepto de coordinación policial". "Lo que tenemos que ver siempre cuando se alcanza un acuerdo es el vaso medio lleno; lo importante de todo este acuerdo es que vamos a conseguir ese techo de 1.600 efectivos de Policía Foral y tenemos que tener en cuenta en materia de coordinación que la seguridad pública es una política que principalmente va dirigida a otorgar seguridad precisamente y confianza a la ciudadanía", ha dicho, para afirmar que "a través de esa plataforma única de emergencias lo que hacemos es dar una respuesta satisfactoria, eficiente y rápida ante una situación de emergencia a los ciudadanos".

COMISIÓN ESPECÍFICA Y CONDICIONES DE PASARELA

La Junta de Seguridad ha acordado la constitución de una Comisión específica con el fin de "garantizar la adecuada coordinación y colaboración en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor", ha comentado la consejera.

Además, ha tomado en consideración el documento de Condiciones Reguladoras para la integración en el Cuerpo de la Policía Foral de Navarra de personal funcionario de la Administración General del Estado perteneciente a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra.

El documento de condiciones se remitirá al personal de Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra y a la Mesa Sectorial de Policía Foral y, ya posteriormente, se iniciará la tramitación administrativa.

INTEGRACIÓN DE LA POLICÍA FORAL EN SISTEMAS NACIONALES

La Junta de Seguridad, con la finalidad de aumentar las capacidades policiales en la investigación de delitos en los que existan registros videográficos y/o fotográficos, así como para mejorar la asistencia y auxilio a la Administración de la Justicia, ha acordado el acceso de la Policía Foral al Sistema Automático de Identificación Biométrico (ABIS) implementado en la Secretaría de Estado de Seguridad.

En la misma línea, se han pactado la participación de la Policía Foral en la actividad y cometidos de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH) de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano encargado de velar por el cumplimiento por los cuerpos policiales de las normas nacionales e internacionales contra la tortura, en garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, se ha acordado la creación de un Grupo de Trabajo en el que las partes definan los criterios de reparto para la efectiva integración de la Policía Foral en la Plataforma de Intercambio del Ministerio de Justicia con el de Interior (PIMIR), adoptando y automatizando el envío de manera electrónica de requisitorias, medidas cautelares y sentencias no firmes desde los Juzgados y Tribunales a todos los cuerpos policiales, ha explicado Jurío.

La presidenta ha considerado que, con este acuerdo con el Estado, "estamos ante un hito importante, que es un paso más en el desarrollo, crecimiento y capacidades para nuestra Policía Foral; un hito que además marca un camino porque una policía tiene futuro si tiene las dotaciones en recursos humanos suficientes, también en dotaciones tecnológicas y también si tiene competencias". "Por supuesto, vamos a seguir avanzando en lo que tiene que mejorar en prestación de servicios, desde la cercanía, desde la confianza ciudadana", ha expuesto.