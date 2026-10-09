El Gobierno de Navarra aprueba el anteproyecto de Presupuestos para 2027, que aumenta un 8,1%

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en sesión extraordinaria celebrada este viernes el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027, que asciende a 7.284,8 millones de euros, un aumento del 8,1 por ciento, mientras que la cifra de gasto no financiero previsto se sitúa en los 6.850,6 millones. Un anteproyecto que ha llegado a sesión con el acuerdo previo con EH Bildu, cuyas aportaciones se han incluido.

En la rueda de prensa posterior a la sesión, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno navarro, José Luis Arasti, ha destacado "la apuesta del Gobierno sostenida por el gasto social" y ha precisado que el 54,7 por ciento del anteproyecto se destina a este área, "lo que muestra el compromiso reforzado por áreas como vivienda, salud, educación o derechos sociales".

El consejero ha detallado que el Gobierno entregará el documento de Presupuestos el 30 de octubre al Parlamento. "Si todo va bien y la negociación termina bien, desencadenará en un pleno de Presupuestos el 17 de diciembre", ha comentado, y ha trasladado a los socios de Gobierno y presupuestos que "para Navarra tener unos Presupuestos de cara al año 2027 es sobre todo estabilidad; supone trasladar a la ciudadanía que este Gobierno tiene intenciones de continuar más allá de mayo del 2027". "Un nuevo presupuesto nos da estabilidad y además muestra que el Gobierno tiene posibilidades de continuar tal y como ahora mismo está establecido", ha insistido.

Sobre la deflactación de la tarifa del IRPF, el consejero ha indicado que la propuesta se ha llevado a la Mesa de Fiscalidad para que "sea uno de esos puntos que pueda contener lo que es la ley de medidas tributarias que se pueda aprobar también en diciembre de este año".

PREVISIONES

El anteproyecto se ha configurado, ha indicado el consejero, a partir de unas previsiones económicas recientemente avaladas por Airef y que contemplan un incremento del PIB real en 2027 del 2%, una inflación media del 2,5% y una tasa de paro en descenso hasta situarse en el 7,5%. En lo relativo al cumplimento de las reglas fiscales, Navarra tiene fijado un objetivo de déficit del 0,3%, cifra alcanzada en la negociación bilateral con el Gobierno central mientras que, en materia de deuda, 2025 cerró con un 9,4% de deuda en relación al PIB y la previsión de cierre de 2027, a día de hoy, se sitúa en el 8,6%.

Sobre el gasto no financiero, en los últimos siete ejercicios ha pasado de los 4.017 millones de euros en 2019 a los 6.851 millones que refleja para este 2027. El gasto no financiero previsto para 2027 aumenta un 8,4% respecto a 2026.

Por capítulos, crecen las operaciones corrientes, del 1 al 5, con la excepción de los gastos financieros, que disminuyen por la reducción de la deuda. Por su parte, las operaciones de capital, correspondientes a los capítulos 6 y 7, registran una reducción debido, en buena medida, a la finalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Para compensar la desaparición de estos fondos, el Gobierno de Navarra refuerza la dotación presupuestaria de departamentos vinculados a ámbitos como la innovación y la transformación digital, la cultura y el turismo, la vivienda y la industria.

A este esfuerzo se sumará la aprobación de un nuevo Plan de Inversiones, financiado con el remanente obtenido en los ejercicios 2024 y 2025. A este respecto, el consejero ha indicado que el Plan de Inversiones se aprobará en la sesión de gobierno del próximo miércoles y ha detallado que "el plan que se aprobó en 2025 con los remanentes de 2024 más el que se ha aprobado ahora en 2026 para los años 27 y 28, con remanentes de 2025, formará un único plan de inversiones que podrá alcanzar la suma de más de 800 millones de euros".

POR DEPARTAMENTOS

Por departamentos, Salud concentra el mayor volumen de gasto previsto para 2027, con 1.677 millones de euros. Le sigue Economía y Hacienda, con 1.200 millones, una cifra condicionada por la aportación económica al Estado, que asciende a 996,1 millones de euros. Educación, Derechos Sociales y Cohesión Territorial también destacan por el volumen de recursos contemplado en sus respectivos presupuestos.

En cuanto a Vivienda, ha indicado el Ejecutivo su apuesta reforzada por el aumento y la consolidación del parque público. Las partidas destinadas al tanteo y retracto y a la adquisición de vivienda alcanzarán los 22 millones de euros, frente a los 8,5 millones de 2026, "lo que supone un incremento del 158%". El presupuesto incorpora, además, más de 5 millones de euros para movilizar viviendas del parque propio del Gobierno foral y destinarlas a alquiler público a precios asequibles, duplica los recursos destinados a las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVES) y refuerza las actuaciones de rehabilitación rural y en municipios declarados zonas de mercado tensionado.

A partir de ahora, el anteproyecto entra en una fase consultiva ante diferentes órganos antes de convertirse en el proyecto de ley definitivo que se deberá tramitar en el Parlamento de Navarra y donde deberá ser entregado antes del 1 de noviembre.