El Gobierno de Navarra aprueba una nueva hoja de ruta climática que integra también energía y transición "justa"

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una nueva iniciativa en su estrategia frente al cambio climático, denominada 'ENERKLINA', y que propone alcanzar la total descarbonización de la economía navarra para el año 2050.

Ha sido elaborada a propuesta de las direcciones general de Medio Ambiente y Energía y "supone la primera planificación conjunta de las acciones sectoriales en materia de clima y energía que impulsa el Ejecutivo foral en sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, y que ahora integrará también el concepto de transición justa".

El nuevo plan integrado de clima y energía se plantea como objetivo alcanzar la total descarbonización de la economía navarra en el año 2050. Toma el testigo de la anterior Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra, que ha servido de guía en la acción climática durante los últimos ocho años.

Según ha indicado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José María Aierdi, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, "Navarra lleva recorrida ya una década de iniciativas encaminadas a repensar todo su desarrollo económico, social y hasta cultural desde la perspectiva del cambio climático, una realidad inexorable y científicamente incontestable que nos está obligando a cambiar el paso en todos los ámbitos".

"ENERKLINA supone ahora un hito más en nuestros esfuerzos por profundizar en la transformación de nuestro tejido productivo para alcanzar la plena neutralidad climática, una senda en la que la Comunidad Foral es una referencia a nivel estatal con proyectos como el LIFE NAdapta o el Plan Energético de Navarra-Horizonte 2030 y, posteriormente, la aprobación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética en 2022", ha añadido.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA E INTERDEPARTAMENTAL

Esta hoja de ruta ha recibido durante el último mes aportaciones procedentes de 14 entidades (empresas privadas, asociaciones, colectivos ecologistas, universidades, sociedades públicas y ciudadanía), que han sumado alrededor de un centenar de observaciones y comentarios durante el proceso de participación público.

El documento ha sido analizado también en el seno de la Comisión Interdepartamental de cambio climático del Ejecutivo foral, en el Consejo Social de Cambio Climático y en la sesión del Consejo Navarro de Medio Ambiente de la pasada semana.

Se trata de una propuesta "de carácter indicativo", es decir, pretende marcar las grandes líneas de trabajo del Gobierno de Navarra en los próximos años para alcanzar los objetivos de descarbonización propuestos para 2050.

La estrategia ENERKLINA 2050 incluye ocho líneas de trabajo enmarcadas en acciones de mitigación, con apartados dedicados a la generación eléctrica, la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la gestión de residuos; otras tantas de adaptación al cambio climático en las áreas de salud, agua, bosques, urbanismo o sector agroalimentario y, finalmente, incorpora el concepto de transición "justa", en la medida en que "los impactos no alcanzan por igual al conjunto de la sociedad, requiriendo especial atención a los sectores más vulnerables".

Además, la hoja de ruta consta de otros apartados dedicados a analizar las oportunidades de desarrollo tecnológico que puede suponer la transición ecológica, "la necesidad de un trabajo continuado" de generación de conocimiento, formación y divulgación y el sistema de gobernanza y seguimiento para la gestión de esta hoja de ruta.

Los "impactos crecientes que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos están teniendo en los ecosistemas de salud, agricultura o en las ciudades exige una visión transversal e integrada de las acciones de mitigación y adaptación", con objetivos alineados con marcos internacionales como el Pacto Verde Europeo o el Acuerdo de París, entre otros.