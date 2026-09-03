El Gobierno de Navarra condena las agresiones hacia periodistas cometidas en la concentración por Ceuta en Pamplona

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado que el Ejecutivo foral "quiere rechazar y condenar las agresiones físicas y verbales que sufrieron ayer periodistas, especialmente de RTVE", que ayer miércoles cubrían en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona la concentración convocada por el Movimiento Cívico del Pueblo "en defensa de Ceuta".

Tras una rueda de prensa, Remírez ha señalado que "la base fundamental de una sociedad democrática es la convivencia y la libertad, y una de sus máximas expresiones es la libertad de información, que ayer se vio violentada por elementos extremistas".

El Gobierno de Navarra también ha "lamentado los "graves insultos que se propinaron ayer, al menos contra el presidente del Gobierno de España". "Insultos que trascienden a la legítima crítica política que nosotros y nosotras, como Gobierno, respetamos", ha añadido.

"Desgraciadamente, se confirmaron nuestras sospechas. Bajo una pretendida solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, se escondía, al menos en parte de los asistentes, un interés meramente partidista ajeno al pueblo ceutí", ha continuado.

Remírez ha considerado que "ningún representante ni institución democrática puede dejar pasar, sin más, hechos gravísimos como los sucedidos ayer, porque si no se frenan a tiempo con la contundencia del Estado democrático de derecho, son el anticipo de algo peor, de una escalada hacia una sociedad con claros déficits democráticos y de convivencia". "Y eso ni debemos, ni podemos permitirlo como demócratas", ha dicho.

Preguntado por la presencia de representantes de UPN y PPN en una concentración cuyos convocantes se situaron tras una pancarta con la expresión 'reinmigración', concepto vinculado a la extrema derecha, Remírez ha respondido que es "muy preocupante".

Según Remírez, "fue muy lamentable que ante agresiones ante los periodistas y ante insultos, que hay imágenes y vídeos", hacia el presidente del gobierno, "permanecían impasibles los representantes políticos de pretendidas fuerzas democráticas como UPN o el Partido Popular -ya no digo nada de Vox, que de esa fuerza extremista no espero nada-".

"Digo insultos, no críticas, porque la crítica es legítima. Que se pida la dimisión de Pedro Sánchez, que se pida incluso la dimisión de la presidenta del Gobierno -de Navarra-, María Chivite, eso está dentro de la legítima crítica política, eso no es condenable. Lo que es condenable es el insulto, la deshumanización", ha remarcado.

Ha añadido Remírez que "me hubiera gustado" que "hubiese un posicionamiento claro de UPN y del Partido Popular, o de sus referentes, defendiendo la democracia, defendiendo la convivencia, y condenando o rechazando claramente las agresiones hacia los medios de comunicación que informan con libertad, y también hacia la figura, no tanto de la presidenta del Gobierno, sino a la dignidad de las instituciones democráticas de la presidenta del Gobierno, donde no se le puede insultar de la manera que se hizo".

"La crítica política, sí, vehemente, dura, como se quiera, pero siempre con respeto. Por tanto, tenemos que lamentar esa alineación que hay entre UPN, el Partido Popular y Vox. Están absolutamente subordinados a la estrategia extremista y eso es una mala noticia", ha apuntado.

Sin embargo, ha destacado que "frente a ello", hay "miles de ciudadanos navarros y navarras, incluidos muchos votantes de UPN y PP, que rechazan esa deriva extremista, que rechazan ese ataque a la convivencia". "Y esperemos que haya dirigentes políticos de UPN y PP a la altura de las circunstancias. Ayer, desde luego, y a estas horas, no estamos viéndolo así", ha apuntado.

En respuesta a si se produjeron identificaciones o detenciones, Remírez ha afirmado que "según me consta, sí que hubo identificaciones de algunas personas". "No sé si relacionada con las agresiones a los periodistas o hubo también otro tipo de agresiones, algunas personas en concreto que no forman parte de la manifestación y que pasaban por ahí, según hemos leído en algunos medios de comunicación", ha subrayado, tras añadir que también "nos consta que hay una denuncia expresa de alguna persona al respecto".

"La Policía puede actuar o bien vía denuncia, o bien de oficio, y por tanto esperamos que si ha habido alguna conducta presuntamente delictiva, de coacción, de amedrentamiento, que tiene algún tipo de ilícito penal, desde luego se actúe con toda contundencia, sin ningún tipo de excepción. Porque es necesario que cortemos de raíz esta dinámica de intolerancia. En Navarra conocemos bien lo que es vivir la intolerancia, vivir sin libertad, hemos conseguido llegar a un punto donde es posible la convivencia en nuestra tierra y ahora estamos viendo que el mayor peligro para la democracia hoy en día en Navarra y en España son las expresiones que vimos ayer en la Plaza Consistorial", ha comentado.

"A partir de ahí la policía, los presentes ahí, si consideran que ha habido alguna actitud de oficio también pueden actuar y podrán instruir, en su caso, investigar y poder llegar a un punto de investigación, en su caso, de actuación policial o incluso judicial", ha incidido, tras remarcar que "estamos en una situación previa" y apostar por "la contundencia del Estado democrático de derecho". "Eso se tiene que actuar para cortar de raíz ese tipo de actitudes intolerantes desde ya", ha reivindicado.