El Gobierno de Navarra convoca 15 plazas para el puesto de trabajo de diplomado en Relaciones Laborales

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha convocado una oposición de 15 plazas para el puesto de trabajo de persona diplomada en Relaciones Laborales, de nivel B, de las que 6 se reservan para el turno de promoción, 5 para el de libre, 3 para mujeres víctimas de violencia de género y 1 plaza para personas con discapacidad igual o superior al 33%. Las solicitudes podrán realizarse únicamente de manera telemática desde el 28 de febrero hasta el 20 de marzo, ambas fechas incluidas.

De entre los requisitos necesarios, las personas aspirantes deben tener cumplidos los 16 años y no exceder de 65, y estar en posesión del título universitario de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos o Diplomatura en Relaciones Laborales o Graduado Social, o título declarado equivalente.

LA OPOSICIÓN DARÁ COMIENZO A PARTIR DE SEPTIEMBRE

La oposición dará comienzo a partir del mes de septiembre y constará de tres pruebas. La primera, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de un máximo de 80 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una será válida. Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un acierto. La puntuación máxima de esta prueba será de 40 puntos, y serán eliminadas las personas que no obtengan, al menos, 20 puntos.

Por su parte, en la segunda prueba los aspirantes deberán desarrollar por escrito dos temas al azar, uno de entre los comprendidos en la parte general del temario y otro de la parte específica. La puntuación total de este ejercicio será de 30 puntos, 15 por tema, y quedarán eliminadas las personas que no sumen 15 en total, así como quienes sean calificados con 0 puntos en cualquiera de los temas.

Por último, la oposición cuenta con un tercer ejercicio, de carácter teórico-práctico, que consistirá en responder por escrito a tres supuestos teórico-prácticos planteados por el tribunal, sobre aspectos relacionados con las materias del temario y los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo. La prueba tendrá una calificación máxima de 30 puntos, y quedarán eliminadas los aspirantes que no obtengan, al menos, 15 puntos en total, así como las personas que sean calificadas con 0 puntos en cualquiera de los supuestos.