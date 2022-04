El Gobierno de Navarra llama a la prudencia en las carreteras durante la Semana Santa

Por su parte, la Policía Foral pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia durante estos días

El Gobierno de Navarra hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones en las carreteras durante la Semana Santa, dado el volumen de tráfico que se espera en este periodo vacacional tras dos años con restricciones de movilidad por motivo de la pandemia.

Por su parte, la Policía Foral ha previsto, entre los días 13 y 18 de abril, un dispositivo especial de vigilancia en las carreteras, con el objetivo de intensificar los controles sobre aquellas conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

En concreto, se prestará atención especial a: los excesos de velocidad; las distracciones durante la conducción; el consumo de alcohol y drogas por parte de conductores de vehículos; la no utilización del cinturón de seguridad, y de los sistemas de retención infantil; los adelantamientos antirreglamentarios; y la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos.

CONSEJOS BÁSICOS ANTES DE SALIR DE VIAJE

El Gobierno de Navarra recomienda no iniciar el viaje sin comprobar antes el estado del vehículo, especialmente la presión de los neumáticos y la documentación. Además es necesario asegurarse de que todas las personas llevan abrochado correctamente el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil. También es conveniente consultar la predicción meteorológica para conocer si durante el trayecto pueden darse inclemencias meteorológicas como lluvia, viento o nieve.

Antes del viaje, ha indicado el Ejecutivo, es aconsejable no comer abundantemente y evitar tomar alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, dado que afecta a las capacidades de conducción. Si se toman medicamentes es imprescindible que siempre sea bajo control médico. Además, es necesario asegurarse de que estos no tienen efectos negativos que puedan influir en la conducción como somnolencia, mareos, vértigos, etc.

Durante el viaje, la persona que conduce es necesario que guarde una buena posición colocando correctamente el asiento, sin reclinar demasiado el respaldo, que provocaría que no funcionara bien el pretensor y el cinturón de seguridad. Asimismo, es necesario descansar cada dos o tres horas de conducción, con una pausa de al menos 20 minutos, bajándose del coche y estirando las piernas.

Se recomienda conducir, ha añadido, de manera tranquila y serena, prestando atención al resto de vehículos de la calzada y, lógicamente, respetando las señales de tráfico y la distancia de seguridad. Del mismo modo, se deben minimizar las distracciones al volante como programar el GPS, buscar una emisora de radio, fumar, comer o beber. Si se conduce de noche, es necesario extremar más las precaución, ya que no se tiene la misma agudeza visual que de día, por lo que es recomendable reducir la velocidad media y aumentar la distancia de

871 ACCIDENTES DE TRÁFICO EN 2021

Según datos del Gobierno, las carreteras navarras registraron el año pasado un total de 871 siniestros con víctimas. Estos dejaron 113 heridos graves, 986 heridos leves y 29 personas fallecidas.

En cuanto a los siniestros con personas heridas graves, 71 son hombres y 42 mujeres. Se trata de la cifra más baja desde 2016, año en el que se registraron 139 heridos graves, y a excepción del año 2020, ejercicio donde la movilidad se vio reducida en un 30% y en el cual tuvieron lugar 99 heridos graves en siniestros viales. En 2017, la cifra de heridos grave fue de 127; en 2018, de 121; y en 2019, de 128.

De las 29 personas fallecidas en 2021, 21 son varones y 8 mujeres. Por otra parte, 18 de los fallecidos se desplazaba en un turismo o camión; 4 en motocicleta; 3 en bicicleta; y 4 fallecidos eran peatones.

Respecto a los siniestros con personas heridas leves, 702 tuvieron lugar en vías urbanas y 284 en vías interurbanas. Respecto a los graves, 54 tuvieron lugar en vías urbanas y 59 en vías interurbanas.