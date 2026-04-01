El Gobierno de Navarra promoverá 24 iniciativas de participación ciudadana en 2026

PAMPLONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra prevé promover 24 iniciativas de participación ciudadana en 2026, con el objetivo de "involucrar a los navarros y navarras en asuntos de interés público" como las nuevas leyes forales de muerte digna o sistema universitario, el Plan de Salud de Navarra Horizonte 2030, el Plan de Compra Pública Ecológica o la Estrategia Pirineos 2028-2035, entre otros.

Recabará también la opinión ciudadana para la definición de servicios como el Observatorio de LGTBIfobia o las denominadas escuelas de empoderamiento transferibles a entidades locales.

Así se recoge en el Plan de Participación anual para 2026, aprobado este miércoles en sesión de gobierno. Según ha destacado el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, "las dinámicas participación promovidas en Navarra en los últimos años suponen un avance en calidad democrática, en el que el Gobierno foral prevé seguir trabajando".

La elaboración de un plan anual de iniciativas gubernamentales abiertas a aportaciones de la ciudadanía es una medida contemplada en la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra.

La previsión inicial aprobada este miércoles puede verse ampliada con la inclusión de otros procesos participativos susceptibles de abrirse a aportaciones de la ciudadanía a lo largo del año. Además, a efectos de su evaluación, cada departamento elaborará un documento en el que se hará constar el grado de cumplimiento del plan en sus diferentes ámbitos, especificándose las iniciativas, procesos y planes que han sido propuestos a participación ciudadana al finalizar el ejercicio, señala en un comunicado el Gobierno de Navarra.

PROCESOS PARTICIPATIVOS PREVISTOS

De acuerdo al plan de participación aprobado el Gobierno de Navarra prevé someter a participación ciudadana 11 planes, programas y estrategias y 6 anteproyectos de ley y normativas. Además, promoverá 7 procesos de participación enfocados a debatir sobre asuntos de interés público, evaluar la efectividad de políticas o recoger sugerencias para mejorar servicios concretos.

En el bloque de planes, programas y estrategias, se prevén abrir a participación los ya citados planes de salud, compra pública ecológica y Pirineos, junto con el Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2026, el Plan Operativo de Juventud 2026-2028, el Plan NetZero (encaminado a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero) o el III Plan de Trabajo Autónomo de Navarra. Se recabará también la opinión ciudadana para elaborar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2026-2030, el II Plan de inclusión y capacitación digital, el Plan ENERKLINA 2050 (Hoja de ruta integrada de clima y energía) y el plan para la transición justa hacia un modelo de desarrollo sostenible.

En lo que se refiere a normativa, se recogerán aportaciones ciudadanas a 4 anteproyectos para impulsar nuevas leyes forales o modificar las vigentes. Se trata del anteproyecto de modificación de Ley Foral por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo; el anteproyecto de Ley Foral de Atención paliativa y Proceso de morir dignamente; el anteproyecto de Ley Foral del Tercer Sector de Acción Social de Navarra; y el anteproyecto de Ley Foral del Sistema Universitario. Se someterán además a participación el proyecto de Decreto Foral de la Oficina del Dato e IA y la normativa sobre la documentación administrativa de personas trans.

En el tercer bloque, donde se agrupan el resto de iniciativas de participación programadas, destacan los procesos que prevé promover el Instituto Navarro para la Igualdad Institutua (INAI) para impulsar un "diseño participado" del Observatorio LGTBIfobia, el modelo de escuelas de empoderamiento transferibles a entidades locales o la Evaluación Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres.

Desde el Instituto Navarro de la Juventud se impulsarán también tres procesos participativos como es el programa de fomento de la participación juvenil 'Partizipacción', el fallo de los Galardones de Juventud o los presupuestos participativos del área. En el ámbito sanitario, se organizará desde el Área de Salud de Tudela un espacio deliberativo de pacientes, familiares y asociaciones.