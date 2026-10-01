El Gobierno de Navarra se reafirma en la rigurosidad técnica de la Declaración de Zonas de Mercado Tensionado

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha insistido este jueves en que la Declaración de Zonas de Mercado Tensionado en 21 municipios navarros el pasado 19 de mayo de 2025 "se ajusta a la rigurosidad técnica exigida en materia de datos, con la motivación perfectamente desarrollada en la memoria con el cumplimento escrupuloso de la obligatoriedad que teníamos de someter el proceso a la información pública pertinente", una vez conocido el recurso presentado por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) contra la declaración de hace 17 meses.

En este sentido, Begoña Alfaro, ha revelado que el Gobierno tenía conocimiento de la demanda "desde la total tranquilidad que otorga el haber hecho bien las cosas" y que en reuniones con la ACP posteriores a la presentación de la demanda "se les ha pedido que la retirarán ante la posibilidad de un perjuicio a la mayoría social navarra y a los municipios implicados que han acogido mayoritariamente de forma positiva una medida que, entre otras muchas cosas, ha provocado un descenso del 5% en los precios del alquiler o la elaboración de planes de medidas específicos con los municipios favorecidos por esta medida".

Alfaro ha continuado asegurando que desde el Ejecutivo foral también se les mostró su extrañeza "de que hubieran sido los promotores y constructores quienes recurrieran a los tribunales y de que fueran los únicos entre los ocho escritos de alegaciones presentados que lo hicieran cuando había otros actores del sector, como los inmobiliarios, que pudieran verse más afectados". "Además- ha continuado Alfaro- mostramos nuestra sorpresa por el hecho de que se demandará al Gobierno en los tribunales mientras negociábamos la subida del módulo con promotores y constructores que finalmente se subió un 7%, recogiendo parte de las reivindicaciones de la ACP, y que en ningún momento se nos comunicara esta circunstancia".

Por último, Alfaro ha animado a los promotores y constructores navarros a que se "alineen con la mayoría social que reclama cada vez con más fuerza el acceso a vivienda a precio asequible y que ve en la Declaración de Zonas de Mercado Tensionado un paso más en el largo camino de los cambios estructurales en materia de vivienda en Navarra", a la vez de que se ha mostrado firme en la defensa de este camino emprendido ,"que no vamos a abandonar pese a las presiones que sufrimos a diario de cualquier tipo de lobby con intereses económicos en el sector".