El Gobierno de Navarra recomienda especial precaución en la carretera por la posible presencia de placas de hielo

Archivo - Coche con hielo en las ventanas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra recomienda mantener la precaución en los desplazamientos por carretera durante el fin de semana, especialmente durante la madrugada y la mañana del domingo y el lunes, por la posible presencia de hielo en la calzada.

Especialmente la madrugada y la tarde noche del domingo se prevé que las temperaturas de la calzada alcancen valores cercanos a 0 grados centígrados o valores negativos en gran parte de la red vial, indican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogen un desplome térmico generalizado la madrugada del sábado al domingo, entre las 00.00 y las 06.00 del domingo, así como la bajada de la cota de nieve por encima de 400 metros en la mitad norte. A partir de las 06.00 horas del domingo, las temperaturas continuarán descendiendo, con valores negativos en muchos puntos de Navarra y la cota de nieve continuará descendiendo en gran parte de la Comunidad foral, hasta llegar al nivel de suelo.

Cuando hay riesgo de presencia de hielo en la calzada, se recomienda conducir con la máxima precaución, reduciendo la velocidad, usando marchas cortas, evitando frenazos y aceleraciones bruscas. Se recomienda prestar especial atención a las zonas sombrías, puentes y zonas expuestas a corrientes, en las que es más probable que se formen placas de hielo.

Asimismo, se recuerda la necesidad de disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que las distancias de frenado aumentan notablemente con el hielo.

Por último, es aconsejable que llevar un teléfono móvil con carga suficiente para informarse y ser localizado/a en caso de inmovilización.

DISPOSITIVO DE 68 QUITANIEVES

Ante esta previsión, el departamento de Cohesión Territorial ha activado un dispositivo de hasta 68 equipos quitanieves, con la siguiente distribución geográfica: en el distrito de Aoiz, 18 equipos; en el de Estella-Lizarra están previstos 5; en el de Irurtzun otros 19 equipos; en Mugairi 8; en el distrito de Pamplona están previstos 10; y los 8 restantes en el distrito de Tafalla.

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500. También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.