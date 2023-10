El Gobierno de Navarra trabaja en una deflactación "realista" y que "se pueda llevar a cabo"

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que su departamento está trabajando en una propuesta de deflactación de la tarifa del IRPF que sea "realista, que se pueda llevar a cabo y elaborada con todo el rigor que nos aportan los técnicos del departamento de Hacienda", y ha señalado que "pronto" se ofrecerán "cifras concretas".

Así lo ha asegurado el consejero en el pleno del Parlamento de Navarra, en respuesta a una interpelación del Partido Popular, que ha reclamado una bajada de impuestos, señalando que Navarra tiene "la presión fiscal más alta de toda la historia".

José Luis Arasti ha afirmado que "el papel de la oposición todo lo aguanta, pero el del Gobierno, el de la gestión, es algo mucho más complicado". "Si hace cinco años nos hubieran dicho que íbamos a vivir tiempos como los que estamos atravesando no nos lo hubiéramos creído. Ahí está la diferencia. Este Gobierno afronta la realidad tal y como viene y se pone manos a la obra", ha asegurado.

El consejero ha añadido que "la receta del Gobierno es aplicar en cada momento medidas que pueden ser beneficiosas para la ciudadanía manteniendo siempre el equilibrio con criterios de prudencia y responsabilidad".

Arasti ha señalado que "la fiscalidad es algo vivo y tenemos que adecuar el contexto a cada momento, pero sin impuestos no hay servicios públicos". "Nuestros trabajo busca el equilibrio entre garantizar la recaudación suficiente, ayudar a las personas e impulsar el tejido productivo y tener un endeudamiento controlado, como así sucede en la Comunidad foral", ha señalado.

El consejero ha explicado que el Gobierno está trabajando en la nueva ley de medidas fiscales, que tiene que estar en vigor el 1 de enero de 2024. "Vamos a apostar por medidas que son necesarias para la ciudadanía en el contexto de alta inflación y tipos de interés también muy altos", ha afirmado.

Así, se ha referido al anuncio que ya ha realizado el Gobierno de Navarra de aprobar una deflactación de la tarifa del IRPF con efecto retroactivo para que cubra el año 2023 y que se extenderá también a 2024. Arasti ha añadido que el Ejecutivo planteará una deflactación "realista, que se pueda llevar a cabo y elaborada con todo el rigor que nos aportan los técnicos del departamento de Hacienda". "Pronto iremos dando a conocer cifras concretas, pero el trabajo en el departamento está siendo muy intenso", ha dicho.

Arasti ha afirmado que el Gobierno trabaja desde la "percepción de la realidad en un marco que sea posibilista" y contando con el "diálogo para llevarla a cabo" las medidas.

El consejero ha trasladado al PP que "sus políticas no se parecen a las nuestras, porque nuestras políticas ponen por delante a las personas y son realistas y consecuentes con la situación que nos encontramos".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "en Navarra tenemos la presión fiscal más alta de toda la historia y estamos teniendo una recaudación fiscal que va camino de récord histórico". Frente a ello, ha asegurado que en Navarra "hemos gozado de mejores servicios públicos siendo de las Comunidades con mejor competitividad fiscal".

Así, Royo ha señalado que "bajar impuestos no significa recaudar menos" y ha defendido que, "si se hace con criterio", esa bajada puede implicar "potenciar la actividad económica, más empleo, mayor calidad, mayores cotizaciones con bases competitivas superiores y en consecuencia una mayor recaudación". "La alternativa de recaudar más a base de exprimir al contribuyente no debería ser admisible", ha afirmado.

Por parte de UPN, María Jesús Valdemoros ha subrayado que "lo que la gente demanda es que con los impuestos que paga se pueda sostener un Estado de Bienestar de calidad, en todas su facetas, desde la redistributiva hasta la del desarrollo económico". "Recaudar, sí, pero no haciendo la recaudación el objetivo prioritario; recaudar, sí, pero para gestionar bien. Para ustedes todo se basa en recaudar más y más como único objetivo y no son capaces de generar buenos servicios públicos", ha dicho al Ejecutivo.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha señalado que en este debate "se están viendo dos modelos de bienestar absolutamente distintos". "Cuantos menos impuestos, menos servicios públicos, y por mucho que se empeñen en decir lo contrario, eso es así, y ese es el modelo de la derecha, un modelo de bajos impuestos y de privatizaciones. No coincide en absoluto con nuestro modelo de garantizar un Estado de Bienestar desde lo público, que ahí está la gran diferencia", ha añadido.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "en un contexto como el actual es cuando más necesario resulta contar con un sistema fiscal suficiente, equitativo, eficiente y justo". "La forma en la que se recaudan los impuestos tiene que ayudar a corregir las desigualdades y la fiscalidad ha de ser progresiva. Hay elementos en el sistema fiscal navarro que tienen carácter regresivo y que hay que corregir", ha dicho. En ese sentido, ha explicado que su grupo planteará por ejemplo modificaciones en el Impuesto de Sociedades.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha destacado que "afortunadamente, en la legislatura del cambio (2015-2019) se acometió una reforma fiscal que dio la vuelta a la situación económico financiera de la Comunidad foral, no con afán recaudatorio, sino redistributivo y en ello estamos desde entonces". "Preferimos Dinamarca a las Islas Caiman", ha señalado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha afirmado que en los gobiernos de derecha entre 2009 y 2015, las afiliaciones a las Seguridad Social cayeron un 9%, mientras que en los gobiernos "progresistas" posteriores aumentaron un 14%. "Con sus gobiernos, la tasa de paro incrementó en 3 puntos; en gobiernos progresistas, se redujo en 3,6 puntos. Esos son los modelos. Hemos demostrado desde gobiernos progresistas que se puede gobernar mucho mejor", ha indicado.

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha asegurado que "Navarra cuenta con los impuestos mas altos y esto no favorece en nada la competitividad ni la productividad" y ha abogado por "proteger a los navarros del expolio fiscal al que están siendo sometidos". "No somos ricos, no esperamos ningún Plan Marshall, pero hay que gestionar mejor. Están pendiente de ejecutar el 78% de los fondos europeos Next Generation. Debemos buscar la mayor eficacia, eficiencia y optimización de los recursos que nos ponen los navarros", ha señalado.