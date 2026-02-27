Grupo Azkoyen aumenta su facturación un 6% en 2025, hasta los 211 millones de euros

Sede de Grupo Azkoyen. - AZKOYEN

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Azkoyen, multinacional referente del diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas en las áreas de café, medios de pago y sistemas de seguridad, ha anunciado este viernes sus resultados del ejercicio 2025, en el que ha incrementado en un 6% el importe neto de la cifra de negocio, que supera los 211 millones de euros. A su vez, el Ebitda ha ascendido a 38 millones de euros, un 7,8% superior al ejercicio anterior. Las ventas y el Ebitda son los más elevados de los 80 años de historia del Grupo.

El margen bruto se ha situado en 98 millones de euros, un 10,2% superior al ejercicio 2024. La mejora del margen se debe fundamentalmente a la variación del mix de negocios, ha informado la compañía.

El resultado consolidado antes de impuestos ha alcanzado un importe de 24,5 millones de euros, cifra similar a la del ejercicio anterior. Asimismo, el resultado consolidado después de impuestos ha alcanzado los 17,5 millones de euros.

Según Azkoyen, la generación de flujo de caja ha permitido cerrar el ejercicio sin endeudamiento, frente a la deuda financiera neta de 10,8 millones de euros del ejercicio anterior. Esta mejora resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que en 2025 se incrementó la retribución a los accionistas con la distribución de más de 9 millones de euros en dividendos.

Estas cifras sitúan a Grupo Azkoyen como "una empresa con una sólida posición financiera, económica y de liquidez", ha expuesto la compañía.

Tras conocer estos resultados, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación repartir un dividendo equivalente al menos al 50% del resultado consolidado después de impuestos del ejercicio 2025.

Este compromiso continuado con los accionistas se vio reflejado en febrero del año pasado con la incorporación de la empresa en el índice Ibex Top Dividendo.

Adicionalmente, en 2025 Grupo Azkoyen ha indicado que ha avanzado con sus compromisos de sostenibilidad. Los esfuerzos realizados han obtenido una calificación global ESG de 'AA' por parte del Instituto Español de Analistas y ha consolidado la medalla de plata otorgada por parte de EcoVadis.

CIFRA DE NEGOCIO POR REGIONES

En lo que respecta a la cifra de negocio consolidada por regiones, un 31,1% corresponde a Alemania; España representa un 18,1% del volumen total; Reino Unido un 8,7%; un 7,3% corresponde a Italia, un 6,0% a Bélgica, un 16,7% al resto de la Unión Europea, y un 12,1% a otros países. El Grupo ha continuado ampliando su presencia internacional, "reforzando su posicionamiento en mercados estratégicos y consolidando su actividad en más de 100 países".

LÍNEAS DE NEGOCIO

El área de Coffee & Vending aportó el 28% de la facturación. Se dedica fundamentalmente a la producción de máquinas de café automáticas para la industria del vending, así como máquinas de café semiautomáticas para oficinas (sector OCS) y para hostelería, restauración y cafeterías (sector Horeca). Además, para este último sector, produce máquinas de café espresso tradicionales premium, incluyendo también máquinas para el canal Home (adaptadas para el uso doméstico). Finalmente, en menor medida, produce máquinas expendedoras de bebidas frías, snacks y de otros productos. Sus principales áreas de negocio se encuentran en Reino Unido, el continente americano, en especial EE.UU., España, Alemania y otros países europeos.

El área de Payment Technologies, IoT y telemetría aportó el 37% de la facturación y ha liderado el crecimiento de Grupo Azkoyen. Incluye soluciones para la gestión del efectivo, medios de pago digitales, electrónicos y en efectivo para vending, así como soluciones globales de conectividad, IoT y telemetría. Gran parte de los ingresos de soluciones para la gestión del efectivo están relacionados con el segmento del retail y, en concreto, con la gama de soluciones de la marca Cashlogy. Por otra parte, en 2025 ha crecido significativamente el número de máquinas conectadas con los dispositivos de las marcas Coges y Vendon, ha expuesto.

La división de Control de Accesos y Seguridad, liderada por Primion, se consolida como un pilar estratégico aportando el 35% del volumen de negocio del Grupo Azkoyen. "Este éxito se basa en su capacidad para ejecutar proyectos de Seguridad Convergente -donde convergen la seguridad física, IT y OT- y soluciones de Gestión Operativa de Personal, permitiendo a las empresas integrar sus procesos de seguridad y recursos humanos en una única plataforma inteligente basada en identidades", ha indicado. La mayor parte de las ventas de 2025 se realizaron en Alemania (66%), seguida de Bélgica (16%), España (6%), Francia (4%) y otros países (8%). En esta línea de negocio, los ingresos por mantenimiento/SaaS han crecido un 1,1% (19,9 millones de euros, cifra superior a los 19,7 millones de euros del periodo anterior) y representan el 26,9% de las ventas totales.

Para Juan José Suárez, presidente de Grupo Azkoyen, los resultados de 2025, año en el que la compañía ha celebrado su 80º aniversario, suponen una "gran satisfacción" para todas las personas que forman parte del Grupo, ya que, como señala, "estos logros están siendo posibles gracias a ellas". La tendencia que muestran los resultados de los últimos tres años "es un reconocimiento al plan estratégico, basado en la innovación orientada a la experiencia de usuario, la internacionalización, la diversificación de negocios, y la sostenibilidad como eje transversal". "Resultados que nos permiten seguir invirtiendo en el crecimiento futuro, al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con el accionista", asegura.

PRINCIPALES PERSPECTIVAS

El posicionamiento de Grupo Azkoyen en los distintos negocios y geografías, así como su desempeño en estos últimos años, demuestra que "el Grupo está bien situado para desarrollar con éxito su plan estratégico", ha comentado la compañía. Grupo Azkoyen mantiene una estructura productiva y comercial diversificada, "lo que reduce la exposición a riesgos específicos de mercado y aporta resiliencia ante entornos económicos variables", ha añadido.

Conforme a las actuales estimaciones de Grupo Azkoyen, y a pesar de las incertidumbres provocadas por un contexto geopolítico cambiante, la multinacional tecnológica espera un ejercicio 2026 con un crecimiento de los ingresos por ventas superiores a los registrados en 2025. Un crecimiento que se sostiene en los pilares del plan estratégico y que se van a complementar, en palabras del presidente "buscando la forma de extraer el máximo potencial y el mayor valor de cada una de nuestras líneas de negocio".