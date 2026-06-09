Grupo Azkoyen logra la mayor cifra de negocio en sus más de 80 años de historia

Junta General de Accionistas del Grupo Azkoyen. - AZKOYEN

PAMPLONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Azkoyen, Juan José Suárez, ha dado a conocer este martes los hitos más relevantes para el Grupo en un año de récords, en el que la compañía registró un margen bruto con máximos históricos de 98,4 millones de euros (+10,2%); un EBITDA de 37,7 millones de euros; y un importe neto de la cifra de negocio que supera los 211 millones de euros; números nunca alcanzados previamente por el Grupo. Además, en 2025, la compañía ha cerrado el ejercicio sin endeudamiento. Los buenos resultados se deben al incremento de nuevos acuerdos comerciales y al crecimiento de algunas cuentas estratégicas.

La Junta General de Accionistas de Grupo Azkoyen, multinacional de diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas en las áreas de café, vending, medios de pago, IoT y sistemas de seguridad, ha aprobado este mediodía destinar a dividendos un importe total de hasta 24,5 millones de euros. Este dividendo será pagado el 24 de julio.

La junta ha dado luz verde a la modificación del objeto social con el fin de adaptarse a la reorganización societaria de la compañía, por la cual Azkoyen, S.A. segregó las actividades industriales y comerciales de los negocios de Café y Vending y de Payment Technologies, que fueron traspasados a una sociedad de nueva creación denominada Azkoyen Vending & Payment Solutions, S.L. participada al 100% por Azkoyen, S.A.

Juan José Suárez ha valorado positivamente el respaldo del accionariado. "La aprobación de este proyecto por parte de la Junta nos permite avanzar hacia una estructura más ordenada y eficiente, que creará mejores condiciones para el crecimiento y la generación de valor para todos nuestros grupos de interés en cada una de las dos divisiones", ha dicho.

Por otra parte, en la junta, se han aprobado las cuentas anuales, el informe de gestión, el estado de información no financiera, la gestión del Consejo de Administración y el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2025.

Asimismo, ha aprobado el refuerzo del número de consejeros independientes del Consejo con el nombramiento de Ana López de Mendoza. De este modo, el Consejo pasa a estar formado por 10 consejeros, de los cuales 3 son independientes, y cuatro son mujeres. De esta forma, la presencia femenina representa un 40% del total de consejeros y supone que Grupo Azkoyen cumpla ya con el porcentaje previsto en la Ley orgánica 2/2024, que resultará aplicable a partir de junio de 2027.

UN CRECIMIENTO SUSTENTADO EN CUATRO PILARES

En su discurso, el presidente ha destacado los ejes en los que se sustenta la estrategia de la compañía, como son la innovación continuada, la diversificación, la internacionalización y la sostenibilidad. "El compromiso del Grupo con la sostenibilidad es indudable. Desde 2022, Grupo Azkoyen viene trabajando para integrar de forma estratégica la sostenibilidad con un propósito único: desarrollar tecnología para un futuro sostenible. Así, gracias a nuestros avances en los compromisos medioambientales, sociales y de buen gobierno, en 2025 hemos obtenido la calificación ESG de AA por parte del Instituto Español de Analistas y hemos mejorado nuestra evaluación de sostenibilidad por parte de Ecovadis, consolidando la medalla de plata", ha expuesto.

En su intervención, el presidente ha comentado algunos de los principales hitos conseguidos en 2025, año en el que la compañía ha celebrado su 80 aniversario. Entre ellos destacan la expansión de las soluciones Cashlogy, el incremento de dispositivos conectados, la integración de soluciones de pago, conectividad y gestión inteligente del efectivo; el aumento de proyectos de seguridad convergente, donde confluyen la seguridad física, la protección de datos empresariales y la confidencialidad, así como soluciones de gestión operativa del personal.

Juan José Suárez se ha mostrado optimista con la evolución de la compañía en los próximos tiempos. "El siguiente paso tras la reorganización societaria mencionada, será realizar una reflexión estratégica sobre nuestro portfolio de negocios con el objetivo de maximizar la creación de valor para los accionistas, enfocando los recursos financieros y humanos en aquellos negocios con mayor potencial de contribuir a dicho objetivo", ha asegurado.