La Guardia Civil alerta de una estafa mediante correos que acusan falsamente de pornografía infantil

Archivo - Una persona navega en Internet con un ordenador. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha alertado de una modalidad de estafa detectada mediante el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad del cuerpo y de otros organismos oficiales, en los que se acusa falsamente al destinatario de estar implicado en graves delitos relacionados con pornografía infantil.

La alerta se produce después de tener conocimiento de uno de estos correos recibido en Navarra, cuyo destinatario, ante las sospechas generadas por su contenido, lo ha puesto en conocimiento de Guardia Civil

El mensaje comunica falsamente la apertura de un supuesto procedimiento judicial por actividades ilícitas detectadas en el equipo informático del destinatario y adjunta un documento que pretende aparentar ser una notificación oficial, explican desde la Guardia Civil.

Para aumentar la credibilidad del engaño, el documento utiliza logotipos, denominaciones y elementos gráficos de organismos oficiales, además de referencias a supuestas investigaciones internacionales y artículos del Código Penal.

Los autores atribuyen al destinatario delitos de especial gravedad y aseguran disponer de supuestas pruebas digitales que acreditarían su participación. A continuación, introducen un elemento de urgencia y presión, concediendo un breve plazo para responder al mensaje y advirtiendo de que, en caso contrario, se podría emitir una supuesta orden de detención inmediata. El documento llega incluso a amenazar con hacer pública la falsa acusación.

El objetivo es generar miedo y preocupación en la víctima, provocando que actúe precipitadamente y establezca contacto con los estafadores.

GUARDIA CIVIL NUNCA COMUNICA DE ESTA FORMA UNA ACUSACIÓN PENAL

La Guardia Civil recuerda que no realiza este tipo de comunicaciones mediante correo electrónico, ni mucho menos amenaza con detener a una persona por no responder a un mensaje en un determinado plazo.

Ante la recepción de comunicaciones similares, se recomienda no responder al remitente, no facilitar datos personales o bancarios y no abrir enlaces ni archivos cuya procedencia resulte sospechosa.

También es aconsejable conservar el mensaje y realizar capturas de pantalla si fuera necesario denunciar los hechos, evitando continuar cualquier comunicación con el remitente.

Especialmente importante es no dejarse llevar por la urgencia o el miedo que pretenden generar este tipo de mensajes. La utilización de logotipos oficiales, sellos, firmas o referencias a organismos policiales y judiciales no garantiza la autenticidad de una comunicación.

En caso de duda, se recomienda contactar directamente con Guardia Civil a través de sus canales oficiales o acudir al puesto más cercano.