Guardia Civil esclarece una estafa por internet de 80.000 euros a una empresa navarra de crossfit

Operación llevada a cabo por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo @Navarra, ha llevado a cabo una investigación en el marco de la Operación @PICLOG, que ha permitido esclarecer un perjuicio económico global a una empresa de Navarra que oscila entre 70.000 y 80.000 euros. Se ha detenido a un varón de 37 años residente en Arnedo (La Rioja).

En esta operación han participado componentes de la Guardia Civil del ETPJ de Tudela y componentes de la USECIC La Rioja, donde se localizaron gran cantidad de productos propiedad de la empresa, además de sustancias estupefacientes que alcanzaron la cantidad de 386 gramos de speed, incluidos elementos para su distribución en dosis, dos balanzas de precisión y 19.320 euros en metálico junto a una agenda con anotaciones de las cantidades sumatorias, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos se originaron tras la denuncia interpuesta en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de la localidad de Cintruénigo, en la que el administrador de la compañía relataba que les estaban faltando productos en la empresa de materiales de crossfit. Además, informaba de que dichos productos se encontraban en un portal conocido de venta online.

El Equipo @Navarra asumió la investigación, recabando diversa información, que analizó con la finalidad de detectar el 'modus operandi' utilizado y así seguir una línea de investigación.

Con la documentación aportada por el denunciante, se consideró que el autor de los hechos se ayudó de la confianza depositada por el denunciante en él, aprovechándose del acceso y disposición que tenía del material perteneciente a la empresa, procediendo a su posterior venta de los productos en una web online sin la autorización de la empresa denunciante.

También se localizaron otros tres perfiles en otra plataforma online y app para comprar y vender artículos de segunda mano, todos ellos presuntamente relacionados con el autor de los hechos, a través de los cuales habría obtenido un beneficio económico aproximado de 16.900 euros.

Tras la finalización de los registros en la empresa y vivienda del presunto autor, se localizaron hasta 488 cierres y correas de material de crossfit, 170 bolsas de tela, 853 calleras, todo ello con nombre de la marca de la empresa navarra.

Por otro lado, se encontró una bolsa que contenía sustancia estupefaciente que alcanzó un peso aproximado de 386 gramos de speed, elementos para su distribución en dosis, dos balanzas de precisión y 19.320 euros en metálico junto a una agenda con anotaciones de las cantidades sumatorias.

Con todo ello, se procedió a la detención del presunto autor de los hechos, un varón de 37 años y residente en localidad de Arnedo, (La Rioja). Fue puesto a disposición de la autoridad judicial del juzgado de guardia de Calahorra (La Rioja), que dictó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.