La Guardia Civil de Navarra alerta de una campaña de SMS fraudulentos que suplantan a la Agencia Tributaria. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha alertado de una campaña de fraude detectada recientemente que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria mediante el envío de mensajes SMS que incluyen enlaces a páginas web fraudulentas diseñadas para aparentar ser portales oficiales.

Los intentos de fraude detectados comienzan con el envío de mensajes de texto que aparentan proceder de la Agencia Tributaria y que informan al destinatario de una supuesta comunicación oficial o de la existencia de una devolución económica pendiente. Al acceder al enlace incluido en el mensaje, la víctima es dirigida a una página web fraudulenta que reproduce la imagen corporativa de la Agencia Tributaria con el objetivo de generar confianza y facilitar la obtención de datos personales, bancarios o credenciales de acceso, según ha informado la Guardia Civil.

Se ha detectado el uso de dominios fraudulentos ajenos a la Administración, como 'sedgegeatribawgob.top', cuya denominación no guarda ninguna relación con los dominios oficiales utilizados por la Agencia Tributaria. Este tipo de páginas buscan aparentar legitimidad para inducir a error a los usuarios y conseguir que faciliten información sensible.

La campaña fraudulenta coincide con las últimas semanas del plazo de presentación de la declaración de la renta, una circunstancia que los ciberdelincuentes aprovechan para incrementar la credibilidad de los mensajes y aumentar las posibilidades de que las potenciales víctimas accedan a los enlaces o faciliten información sensible.

La Guardia Civil ha tenido conocimiento de varios intentos de fraude relacionados con esta modalidad en Navarra. No obstante, hasta el momento no consta que ninguno de ellos haya llegado a consumarse ni que se hayan producido perjuicios económicos asociados a esta campaña concreta.

En esta situación, la Guardia Civil aconseja desconfiar de mensajes que informen de devoluciones económicas, incidencias fiscales o trámites urgentes e incluyan enlaces para acceder a la información.

También recomienda comprobar siempre la dirección completa de la página web antes de introducir cualquier dato personal o bancario y acceder a los servicios tributarios escribiendo manualmente la dirección oficial en el navegador o utilizando aplicaciones oficiales.

Asimismo, la Guardia Civil aconseja no facilitar contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios a través de enlaces recibidos por SMS o correo electrónico. Ante cualquier duda, pide contactar directamente con el organismo correspondiente a través de sus canales oficiales.

La Guardia Civil ha destacado que la prevención y la comprobación de la autenticidad de las comunicaciones recibidas siguen siendo las herramientas más eficaces para evitar este tipo de fraudes tecnológicos.