Hacienda Foral recauda 2.984 millones hasta julio, un 11,1% más que el año anterior

Archivo - Navarra cerró 2025 con un gasto real de 6.213 millones de euros y una ejecución del 91% - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida de la Hacienda Foral de Navarra acumulada en julio alcanzó los 2.984,7 millones de euros. Frente a los 2.685,8 millones de euros ingresados hasta junio del año 2025, supone un incremento interanual del 11,1%. Este incremento es fruto de un incremento de la recaudación íntegra acumulada del 6,5% y de una disminución del 3,8% en las devoluciones.

En el mes de julio la recaudación íntegra acumulada ha alcanzado los 4.163,8 millones de euros y corresponden principalmente a impuestos no periódicos, y vencimientos de tributos mensuales de retenciones de trabajo, capital e IVA devengados en el mes mayo. Las devoluciones con 1.179,1 millones de euros siguen con su calendario habitual, destacando el IVA, mientras que se siguen realizando de forma residual aquellas correspondientes a la Campaña de Renta 2025.

Realizando un análisis más detallado, por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzó en julio los 1.568 millones de euros, un aumento interanual del 18,4%. En el caso de los impuestos indirectos fue de 1.395,8 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 4% más. Las tasas y otros ingresos por su parte, recaudaron 20,9 millones de euros, ha informado el Gobierno foral.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS

Respecto al comportamiento de los principales impuestos, en IRPF la recaudación por gestión directa acumulada fue de 1.272 millones de euros, un 21,7% más a lo recaudado en 2025 en las mismas fechas. Esto se debe fundamentalmente a una cuota diferencial del IRPF menos negativa que el año anterior, consecuencia de un descenso del volumen de devoluciones realizado en la Campaña del IRPF 2025 con respecto a la campaña del año anterior que estuvo marcada por la deducción extraordinaria a mutualistas. Por el lado de las retenciones de trabajo, de capital y los fraccionamientos presentan un buen comportamiento de su recaudación líquida, 6,4%, 11,9% y 6,3% superiores al año anterior respectivamente, ha añadido el Ejecutivo.

El Impuesto de Sociedades, con unos valores agregados de 101 millones de euros, presentó un aumento del 13,2% interanual, dato que se explica por el crecimiento de la cuota diferencial del IS, aunque la recaudación de la Campaña de IS se verá reflejada en el mes siguiente.

La recaudación por gestión directa de IVA se vio aumentada en un 12,5% hasta los 292,9 millones de euros.

Por su parte, los Impuestos Especiales han disminuido ligeramente su recaudación total por gestión directa hasta los 259,3 millones de euros. Principalmente ha sido el Impuesto sobre la Electricidad, pasando de los 14,7 millones de euros de 2025 a los 10,5 millones de euros de este año, consecuencia de la implementación de las rebajas fiscales por las consecuencias económicas de la guerra de Oriente Medio. Por otro lado, hay también un descenso de la recaudación del impuesto sobre el alcohol, que ha disminuido un 12,6% respecto al año anterior.

Respecto a los ajustes fiscales con el Estado la liquidación se realiza al final de cada trimestre, correspondiendo los importes reflejados a los contabilizados en el mes de junio. Con ello, la recaudación por gestión directa de la Hacienda Foral de Navarra representa el 72,1% del total acumulado al mes de julio.

Consecuencia de todos los datos, la recaudación líquida tributaria acumulada ascendía en el mes de julio a 2.984,7 millones de euros, lo que representa un 51,3% de grado de ejecución respecto al presupuesto inicial previsto para 2026.