Herida una motorista en una colisión con un coche en Ansoáin

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conductora de una motocicleta, una mujer de 26 años, ha resultado herida este sábado al colisionar contra un coche a la altura del número 9 de la calle Hermanos Noáin, en Ansoáin.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 13.45 horas y se ha movilizado al lugar un ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Local.

La motorista ha sufrido una contusión en la cadera de pronóstico leve y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra.