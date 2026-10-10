Herida una mujer de 94 años en un atropello en Urdax

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 94 años ha resultado herida este sábado por la mañana tras ser atropellada por un coche en la Plaza Salvatore, en la localidad de Urdax.

El aviso del accidente se ha recibido a las 9.39 horas y hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico de Urdax, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La mujer herida, de 94 años, ha sufrido un traumatismo facial con pronóstico reservado y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra.