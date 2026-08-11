Herida una mujer en un incendio en la cocina del restaurante de un camping en Villafranca

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años ha resultado herida este martes por la mañana en un incendio declarado en la cocina del restaurante de un camping en Villafranca.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 08.48 horas. La mujer ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con quemaduras e inhalación de humo y su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados bomberos de Peralta, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.