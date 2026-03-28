Herida tras sufrir una salida de vía y volcar en San Martín de Unx

Imagen del vehículo accidentado en San Martín de Unx. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 24 años ha resultado herida este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo y volcar a la altura del punto kilométrico 2,3 de la NA-5300, en el término municipal de San Martín de Unx.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 14.09 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tafalla, una ambulancia medicalizada y otra convencional, y la Policía Foral.

La conductora y única ocupante, que ha sufrido policontusiones de pronóstico reservado, ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha tenido que ser liberada por los bomberos. Posteriormente, ha sido trasladada en la ambulancia convencional al Hospital Universitario de Navarra.