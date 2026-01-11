Herido un ciclista de 62 años al sufrir una caída en Barbarín

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 62 años ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir una caída mientras recorría un camino rural en Barbarín.
El aviso del accidente se ha recibido a las 11.56 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Estella, un equipo médico y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado.
Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 62 años con un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado.