Herido un ciclista de 62 años al sufrir una caída en Barbarín

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra.
Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 11 enero 2026 14:03
   PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un ciclista de 62 años ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir una caída mientras recorría un camino rural en Barbarín.

   El aviso del accidente se ha recibido a las 11.56 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Estella, un equipo médico y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado.

   Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 62 años con un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado.

