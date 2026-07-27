Herido en una colisión entre una moto y un coche en Ilarregi

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha resultado herido leve este lunes en la colisión entre un coche y una moto en la carretera NA-411, kilómetro 11,5, en Ilarregi (Ultzama).

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en la clavícula, según ha informado el 112 Sos Navarra. El conductor del coche ha resultado ileso.

El accidente se ha registrado sobre las 15.55 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Trinitarios, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y Policía Foral.