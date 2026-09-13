Herido grave un ciclista de 52 años tras sufrir una caída en Baztan

Archivo - El herido ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido de gravedad la mañana de este domingo tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta por una pista en Estebeneko Basabidea, en Baztan.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10.17 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), el GRT con un helicóptero de rescate, un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil.

Se ha movilizado hasta el lugar del accidente al Grupo de Rescate Técnico (GRT) con el helicóptero de rescate debido a la dificultad para acceder hasta él, según explican desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

El GRT ha recogido al herido y lo han llevado hasta un lugar donde ha podido ser traspasado al helicóptero medicalizado, que le ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter grave.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.