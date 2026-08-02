Herido un hombre de 68 años al ser golpeado por una vaca cuando la cargaba en un camión en Sorogáin-Lastur

Archivo - Imagen de archivo de una vaca. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años resultó herido este sábado en un accidente laboral tras ser golpeado por una vaca al cargar al animal en un camión en Sorogáin-Lastur, perteneciente al municipio de Erro.

El aviso del accidente se recibió a las 19.56 horas y se movilizaron hasta el lugar los bomberos de Burguete, una ambulancia de Soporte Vital Básico, otra de Soporte Vital Avanzado, un equipo médico de Burguete y la Policía Foral.

El trabajador sufrió un traumatismo craneoencefálico y policontusiones de pronóstico reservado. Fue trasladado inicialmente en la ambulancia SVB pero, posteriormente, hizo transbordo a la ambulancia SVA que finalizó el trayecto al Hospital Universitario de Navarra.