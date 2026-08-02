Herido un hombre de 68 años al ser golpeado por una vaca cuando la cargaba en un camión en Sorogáin-Lastur

Archivo - Imagen de archivo de una vaca.
Archivo - Imagen de archivo de una vaca. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 10:18
Seguir en

    PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 68 años resultó herido este sábado en un accidente laboral tras ser golpeado por una vaca al cargar al animal en un camión en Sorogáin-Lastur, perteneciente al municipio de Erro.

   El aviso del accidente se recibió a las 19.56 horas y se movilizaron hasta el lugar los bomberos de Burguete, una ambulancia de Soporte Vital Básico, otra de Soporte Vital Avanzado, un equipo médico de Burguete y la Policía Foral.

   El trabajador sufrió un traumatismo craneoencefálico y policontusiones de pronóstico reservado. Fue trasladado inicialmente en la ambulancia SVB pero, posteriormente, hizo transbordo a la ambulancia SVA que finalizó el trayecto al Hospital Universitario de Navarra.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado