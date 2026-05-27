Herido un motorista de 21 años al sufrir una caída en Liédena

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 21 años ha resultado herido este miércoles al sufrir una caída en Liédena, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 14.56 horas en el kilómetro 29.8 de la carretera NA-2420, donde un motorista ha sufrido una caída. Como consecuencia, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con policontusiones.

Al lugar se han desplazado un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.