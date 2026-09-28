Herido muy grave un hombre de 68 años en un accidente en un centro de buceo en Orkoien

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha resultado herido muy grave este lunes en un accidente que se ha registrado en un centro de buceo en Orkoien.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.26 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, un equipo médico de Orkoien, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El varón de 68 años ha resultado herido al estallar una botella de aire comprimido en un centro de buceo. Tras ser atendido en el lugar por los servicios de emergencia, ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Ha quedado ingresado con un traumatismo en la zona abdominal con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.