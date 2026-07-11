Herido tras sufrir una salida de vía y chocar contra la mediana en Liédena

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años resultó herido este viernes por la noche tras sufrir una salida de vía con su vehículo y chocar contra la mediana a la salida del túnel en el punto kilométrico 44,9 de la A-21 (Autovía del Pirineo), en sentido Jaca, en el término municipal de Liédena.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 22.19 horas y se movilizaron hasta el lugar los bomberos del parque de Sangüesa, un equipo médico, una ambulancia medicalizada y otra convencional y la Policía Foral.

El joven ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado de pronóstico reservado. Ha sido trasladado inicialmente en la ambulancia convencional aunque, posteriormente, ha hecho transbordo a la medicalizada que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

Durante la intervención la carretera quedó cortada en su sentido Jaca y se habilitaron desvíos por la NA-2420 (Torres - Yesa).