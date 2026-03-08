Herido al sufrir una salida de vía y volcar en Unzué

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo, un hombre de 52 años, resultó herido este sábado por la noche tras sufrir una salida de vía con posterior vuelco a la altura del punto kilométrico 68 de la AP-15, en el término municipal de Unzué.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro vial a las 22.42 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Guardia Civil, que instruye las diligencias para esclarecer el accidente.

El conductor del vehículo un hombre de 52 años, vecino de Barcelona, sufrió contusiones de pronóstico reservado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra. Las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas al conductor arrojaron resultado negativo, informan desde la Guardia Civil.