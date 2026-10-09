Herido un trabajador al caerse desde dos metros de altura en Tudela

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha resultado herido este viernes por la tarde en un accidente laboral tras sufrir una caída desde una altura de aproximadamente 1,5-2 metros en el polígono industrial Centro de Servicios de Tudela.

El aviso del accidente se ha recibido a las 17.22 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, un varón de 55 años, ha sufrido una contusión en la espalda, con pronóstico reservado, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.