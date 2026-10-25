Heridos dos ciclistas al sufrir una caída en las Bardenas

Archivo - Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos ciclistas, de 57 y 37 años, han resultado heridos este domingo al mediodía tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 17,8 de la NA-126, carretera que atraviesa las Bardenas.

El centro de emergencias ha recibido el aviso del accidente a las 12.23 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La ambulancia ha trasladado a un varón de 57 años al Hospital Reina Sofía de Tudela donde ha sido atendido por policontusiones de pronóstico reservado. El segundo ciclista, un hombre de 37 años, también ha sufrido policontusiones pero ha acudido por sus propios medios al centro hospitalario.