El Hospital Universitario de Navarra, designado para conformar una red europea de tratamiento integral del cáncer

El Hospital Universitario de Navarra (HUN), junto con otros veintinueve hospitales de ocho países europeos, ha sido designado como Comprehensive Cancer Center (CCC) por el organismo EUnetCCC, la mayor iniciativa de la UE en materia de atención al cáncer. Se trata del primer paso de un proyecto mediante el que la Unión Europea busca crear para 2028 una red formada por un centenar de centros de referencia en terapia oncológica que, "a través de la excelencia clínica y científica, produzca resultados beneficiosos para pacientes y población en la lucha contra el cáncer".

Los Comprehensive Cancer Center o Centros Oncológicos Integrales reciben esta denominación por realizar en su ámbito un abordaje integral de los procesos oncológicos, incluyendo aspectos como la prevención y la detección precoz; el diagnóstico y tratamiento del cáncer; la investigación clínica y traslacional; la educación y formación; y la innovación y el enfoque basado en datos.

Mediante la conexión en red de estos centros de referencia en diagnóstico y terapia oncológica dentro de un marco europeo común, se trata de "promover una mejor coordinación de la atención al cáncer, promoviendo una mayor vinculación entre el tratamiento y la investigación, así como un acceso más equitativo a servicios oncológicos de alta calidad en todos los países de la Unión", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

EUnetCCC es una Acción Conjunta (Joint Action) del Plan Europeo contra el Cáncer de la UE, coordinada por el Instituto Nacional del Cáncer francés (INCa) y dirigida a reducir en Europa la carga del cáncer y sus desigualdades asociadas, mediante la armonización de los estándares de atención, la mejora de la colaboración y la reducción de las disparidades regionales.

La designación es el punto de partida hacia la acreditación final como CCC por parte de EUnetCCC. En este proceso, los centros designados cuentan con el respaldo de EUnetCCC en el camino hacia la mejora continua y se benefician de las iniciativas de ese organismo en aspectos como la cooperación entre centros, el aprendizaje entre pares, y el apoyo a la investigación clínica y traslacional.

Asimismo, de la mano de EUnetCCC, se impulsa el desarrollo de herramientas para la mejora de la integración y la innovación, y se promueve el desarrollo de capacidades para reforzar la gobernanza y la gestión de la calidad.

Previamente a la designación de la UE como CCC, los centros candidatos deben obtener el aval de las autoridades sanitarias de cada país (en el caso del HUN, la del Ministerio de Sanidad), que valoran si el centro reúne un nivel adecuado de integración de la atención oncológica y reúne los requisitos para avanzar en el proceso de certificación CCC. Posteriormente, las solicitudes son evaluadas por el Comité de Designación y Admisión de EUnetCCC, que determina si los centros cumplen las condiciones para obtener la consideración de centro designado.

Conjuntamente con el HUN, en esta primera selección han sido designados como CCC otros trece centros españoles. Hay, además, cuatro hospitales belgas, cuatro franceses, tres lituanos, dos noruegos, un luxemburgués, un checo y un rumano.