Ibarrola critica que "Sánchez excluya a Navarra de la quita de deuda" y dice que "Chivite no puede guardar silencio"

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado este martes la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda de las Comunidades Autónomas, "excluyendo expresamente a Navarra".

"Chivite no puede guardar silencio ante un castigo injustificado. Estamos absolutamente en contra de este nuevo mercadeo de Sánchez, pero, de producirse, Navarra no puede ser menos que el resto de las comunidades y mucho menos pagar por ser responsable en su gestión fiscal", ha afirmado Ibarrola en una nota de prensa.

La dirigente foralista ha subrayado que UPN "ya advirtió de que esta medida, fruto de acuerdos políticos entre el Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas, suponía un agravio comparativo para Navarra".

"El Gobierno de España no puede penalizar a una comunidad que no acudió al rescate financiero del Estado en los años de la crisis por un ejercicio de responsabilidad fiscal. El esfuerzo de Navarra no puede traducirse ahora en una desventaja competitiva frente a otras regiones", ha señalado.

Ibarrola ha anunciado que UPN presentará iniciativas parlamentarias en el Congreso para "corregir esta exclusión". "Vamos a exigir que, en la tramitación parlamentaria de la ley, se incluya a Navarra mediante un acuerdo bilateral en el marco del Convenio Económico, de manera proporcional al esfuerzo medio que se condone al resto de comunidades de régimen común", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que "el incremento de deuda del Estado afectará directamente al cálculo de la aportación de Navarra al Estado, ya que la Comunidad foral contribuye con el 1,6% de los intereses de la deuda nacional". "Si Navarra no es incluida en esta condonación, además de no beneficiarse, se verá obligada a pagar parte de la factura que otros no pagarán. Es un sinsentido que no vamos a tolerar", ha manifestado.

La presidenta de UPN también ha "reprochado" la "falta de defensa del Gobierno de Chivite". "Mientras otras comunidades presionan para que se beneficien de la quita, el Gobierno de Navarra vuelve a permanecer callado ante Sánchez. Una presidenta que no defiende los intereses de Navarra no está a la altura del cargo", ha añadido.

UPN, según ha dicho, "reclamará en todas las instituciones que Navarra sea incluida" en la condonación de deuda "para que se garantice la equidad entre comunidades y se respete nuestro régimen foral".