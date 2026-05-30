Ibarrola (UPN) dice que Chivite "será la candidata de un partido con profundas sospechas de corrupción"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, ha afirmado que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "será la candidata de un partido con profundas sospechas de corrupción y que pasará a la historia" por "callar ante el comportamiento que se investiga" del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Así lo ha manifestado en un comunicado tras el Comité Regional del PSN en el que Chivite ha anunciado formalmente que optará a la reelección a la Presidencia de Navarra y haya asegurado que sigue "creyendo en el PSOE" a pesar del "quien pueda hacer que haga" de Aznar y las "no sé si casualidades o coincidencias" de los procesos judiciales que afectan al PSOE.

Ibarrola ha criticado que Chivite "vaya de víctima ante todos los casos, imputaciones e investigaciones por corrupción que acechan al Partido Socialista". "Es la misma estrategia que sigue Sánchez, algo a lo que nos tiene acostumbrados: echar balones fuera, sacudirse como sea toda sospecha, desviar la atención y no asumir ninguna responsabilidad política", ha reprochado.

A este respecto, ha señalado que "nada justifica la posible corrupción que anida en su partido y carcome todos los valores que dice seguir defendiendo".

Ibarrola ha criticado que "Chivite no solo contribuye a silenciar y tapar las causas abiertas contra su partido, sino que también pretende tapar la verdadera situación de Navarra. Ha perdido todo sentido de la realidad y de la decencia política".

Así, ha destacado que "Navarra acumula la peor posición en valoración ciudadana de su sanidad; solo los canarios esperan más que los navarros para una cita médica; hay más de 25.000 demandantes de vivienda; los resultados académicos en la evaluación de PISA han caído; hemos pasado del primer al octavo puesto entre las comunidades con menos tasa de paro; la desigualdad abriendo brechas sociales cada vez mayores; las cifras de emancipación juvenil y siniestralidad laboral, las peores de España; la lista de espera para valoración de la discapacidad la peor también de la historia en Navarra; la criminalidad con un aumento muy preocupante...". "¿De qué alardea?", se ha preguntado.

Además, ha asegurado que "la degradación moral y ética a la que estamos llegando impugna cualquier proyecto político que protagonice dicha degradación".

Cristina Ibarrola ha afirmado que "Chivite será la candidata de un partido con profundas sospechas de corrupción y que pasará a la historia por haber defendido a Cerdán, primero, y luego por callar ante el comportamiento que se investiga de su mentor y valedor, imputado como supuesto líder de una trama de presuntos amaños de obras públicas y como supuesto cabecilla de posibles irregularidades en contratos de la SEPI y de otra trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al gobierno".