Ibarrola (UPN) dice que "ya no hay más excusas" y Chivite "debe dimitir ya"

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este miércoles que "ya no hay más excusas" y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "debe dimitir ya".

Así se ha manifestado la presidenta de UPN en una nota tras conocer la renuncia del vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario, Ramón Alzórriz, quien ha explicado que su pareja trabajó en la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de las obras de Belate.

"Si esta mañana ya había motivos para pedir la dimisión de Chivite, lo conocido esta tarde hace más evidente que no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno de Navarra", ha subrayado la líder foralista.

Ibarrola ha recalcado que "no nos creemos que María Chivite tampoco supiera nada de esto". "Si lo sabía y lo ha ocultado, mal, pero si no sabía lo que hacen sus más estrechos colaboradores también demuestra que no está capacitada para ostentar el cargo de presidenta de todos los navarros", ha continuado. "Chivite está rodeada de mentira y corrupción", ha afirmado Ibarrola, por lo que ha asegurado que "Navarra merece un Gobierno alejado de toda sospecha de corrupción". "Y, por el contrario, a cada minuto que pasa conocemos nuevos hechos cada vez más escandalosos. La sombra de Santos Cerdán ha sido demasiado alargada en el PSN y en el Gobierno de Navarra y María Chivite no puede escabullirse y debe asumir su responsabilidad", ha señalado Ibarrola.