Investigadores del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del Cima participantes en el trabajo publicado en Immunity. - CCUN
PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Investigadores del Cima, integrados en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), han identificado un mecanismo clave para potenciar la eficacia de una prometedora estrategia de inmunoterapia contra el cáncer. El trabajo abre nuevas posibilidades para mejorar tratamientos que ya han mostrado resultados alentadores en ensayos clínicos y se ha publicado en Immunity, una prestigiosa revista científica en el campo de la inmunología y que también ha dedicado un comentario a esta investigación, según ha informado el CCUN en una nota.
El estudio se centra en un anticuerpo biespecífico dirigido frente a las proteínas PD-L1 y 4-1BB, diseñado para estimular las defensas del organismo contra las células tumorales. Este anticuerpo, denominado acasunlimab, ya se ha evaluado en pacientes con cáncer avanzado, mostrando actividad antitumoral incluso en algunos pacientes cuya enfermedad había progresado después de recibir inmunoterapias convencionales.
LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS
Los investigadores han descubierto que las células dendríticas de tipo 1 (cDC1), especializadas en activar a los linfocitos T frente al cáncer, desempeñan un papel esencial en la eficacia del anticuerpo. Aunque representan menos del 1% de todas las células inmunitarias presentes en los tumores, estas células cumplen una función fundamental ya que actúan como intermediarias que alertan al sistema inmunitario de la presencia de células malignas para que puedan ser reconocidas y eliminadas.
Hasta ahora, se pensaba que este tipo de fármacos estimulaban la respuesta inmunitaria principalmente actuando sobre las células tumorales. Sin embargo, este estudio demuestra que el anticuerpo ejerce su efecto potenciando la respuesta inmunitaria antitumoral fundamentalmente a través de esta población celular tan minoritaria.
"Las células dendríticas de tipo 1 son capaces de activar nuestras defensas frente al cáncer, pero este fármaco potencia aún más sus funciones, permitiendo que el sistema inmunitario reconozca y elimine las células tumorales con mayor eficacia", explica el doctor Carlos Luri-Rey, investigador postdoctoral del Cima y primer autor del trabajo, cuyos resultados constituyen el proyecto principal de su tesis doctoral.
UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO
Más allá de identificar el mecanismo de acción del anticuerpo, los investigadores demostraron que aumentar el número de células dendríticas de tipo 1 mediante la administración de Flt3L, un factor que favorece su expansión, potencia considerablemente la eficacia antitumoral del tratamiento en modelos preclínicos.
"Lo más interesante es que no solo hemos identificado las células que permiten que este anticuerpo funcione, sino que también hemos demostrado que podemos mejorar la eficacia de este tratamiento aumentando el número de estas células dendríticas. Teniendo en cuenta que el anticuerpo ya ha mostrado actividad en pacientes, incluso después del fracaso de inmunoterapias previas, estos resultados proporcionan una base científica para explorar nuevas combinaciones terapéuticas", destaca el doctor Luri-Rey.
Aunque la combinación con Flt3L todavía debe evaluarse clínicamente, los resultados representan un avance en la comprensión de los mecanismos que determinan la eficacia de esta inmunoterapia y ofrecen nuevas oportunidades para optimizar su actividad antitumoral, ha añadido el centro.
NUEVAS CLAVES PARA EL DESARROLLO DE INMUNOTERAPIAS
Tal y como explica el doctor Ignacio Melero, codirector del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del Cima y de la Clínica Universidad de Navarra y codirector del estudio, "nuestro trabajo ofrece un marco conceptual para dirigir de forma selectiva las señales coestimuladoras hacia las células dendríticas implicadas en la presentación cruzada de antígenos tumorales, con el objetivo de potenciar la respuesta inmunitaria contra el cáncer".
"Se ha tratado de un proyecto de colaboración con la compañía farmacéutica Genmab en el que de modo sinérgico ha sido posible establecer lo que parece el principal mecanismo de acción de un fármaco eficaz en un subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón refractarios al tratamiento mediante inmunoterapia o quimioinmunoterapia convencional", añade el investigador del CCUN.
La investigación en colaboración con Genmab se ha desarrollado en el marco del área temática de Cáncer del Instituto de Salud Carlos III (CIBERONC) y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), y ha contado con financiación pública de la Unión Europea y del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como con el apoyo de instituciones privadas y sociales como la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación FERO.