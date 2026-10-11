El II Día de Ternera de Navarra rinde homenaje a las mujeres que forman parte de la cadena de valor del sector

Homenaje a las mujeres del sector en el II Día de la Ternera de Navarra. - IGP TERNERA DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IGP Ternera de Navarra - Reyno Gourmet ha celebrado este domingo, 11 de octubre, el Día de la Ternera de Navarra 2026 en Larraintzar, en el Valle de Ultzama, en una jornada que ha querido visibilizar especialmente el papel de las mujeres en la cadena de valor de la Ternera de Navarra, desde la ganadería hasta el consumo, pasando por la comercialización y la carnicería. La jornada ha contado con la presencia del director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Rubén Goñi.

El acto central de esta edición ha rendido homenaje a cuatro mujeres que representan distintas etapas del recorrido que sigue la Ternera de Navarra desde su origen hasta la mesa: Carmen Arrese, ganadera; Elena Gorospe, vinculada a la comercialización y la gestión; Idoia Irure, de Carnicería Irure, y una cuarta protagonista en representación de las personas consumidoras, explican en una nota de prensa desde la IGP.

Como primer eslabón de esa cadena, Carmen Arrese, ha explicado que vivió la ganadería "desde pequeña, ayudando a la familia en todo, y viviendo tiempos muy duros". Años después, gracias a las mejoras, ayudas y que trasladaron al ganado fuera del casco urbano, se convirtió en una labor "más liviana" y, a día de hoy, le enorgullece saber que cuenta con relevo generacional.

Por su parte, Elena Gorospe, como representante del eslabón de la comercialización desde Carnes Echegor, ha recordado que "fui muy atrevida en su momento y entré en un trabajo que, aunque duro, para mí fue bonito y satisfactorio terminar trabajando con mi hijo. Para mí fue un acierto muy grande el hacer la IGP Ternera de Navarra porque, con la época de las vacas locas, de unas cosas y otras, el sello daba mucha confianza a la hora de comprobar todo el origen y el proceso, y eso se valora muchísimo".

Idoia Irure, de Carnicería Irure ha explicado sus orígenes, cuando su padre fundó la Carnicería en 1966. Un oficio y un establecimiento con el que su hermano y ella siguen ahora, "esforzándose día a día por ofrecer el mejor servicio y el mejor producto posible".

Por último, ha hablado Mª José Itoiz, que ha representado al eslabón consumidor que, con su "elección consciente", opta por carne con sello IGP Ternera de Navarra. "En mi familia, la consumimos desde siempre, ahora en Carnicería Juan Carlos. Tienes la confianza de que es una ternera bien tratada, bien alimentada, y es calidad", ha señalado.

Fermín Irigarai, ganadero y presidente de la IGP Ternera de Navarra - Reyno Gourmet, ha cerrado el acto afirmando que "no somos cualquier carne, somos una carne diferente, especial, con unos compromisos de crianza y de tratamiento. También somos una carne que, a través de ella, mantenemos el paisaje, nuestros prados y nuestros pueblos tan bonitos. Es consecuencia del bien hacer de las personas que habitamos en ese mundo rural". Igualmente, ha resaltado el papel de las mujeres, "porque han estado ahí siempre, desde los orígenes, trabajando también para que los jóvenes también tengan ahora esta carne excelente".

La celebración ha combinado el reconocimiento al sector con propuestas gastronómicas, culturales y de ocio. Desde primera hora, el público ha podido acercarse a la Feria de Artesanía de Ultzama y a la exposición de ganado vacuno, que permite conocer de cerca la actividad ganadera, la raza Pirenaica Navarra y las características de las explotaciones vinculadas a la IGP.

La programación ha incluido también una exhibición de deporte rural, actividades infantiles y música, además del asado tradicional de Ternera de Navarra.