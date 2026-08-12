Se incendia una zona de contenedores en una empresa de Villatuerta

Incendio en una zona de contenedores en una empresa de Villatuerta. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han intervenido este miércoles por la mañana para extinguir un incendio en la zona de contenedores de una empresa en Villatuerta.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 9.26 horas y hasta el lugar se han desplazado los bomberos del parque de Estella y Cordovilla y la Policía Foral.

El incendio ha afectado a una zona de contenedores y a residuos sólidos. No ha habido personas afectadas. La intervención ha finalizado a las 11.10 horas.