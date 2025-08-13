El incendio de Carcastillo está controlado y el Plan INFONA se reduce al nivel 1

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el pasado sábado en Carcastillo se ha dado por controlado este miércoles, por lo que el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) se ha reducido del nivel 2 al 1.

Según ha indicado la consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Comité Asesor de Emergencias, "en este momento disponemos de medios terrestres, hemos trabajado toda la noche intensamente y, aunque siga activo, se está trabajando y controlado". "Eso nos lleva a que el Plan Infona de Incendios Forestales está en nivel 1, porque tenemos un control de medios propios en la Comunidad foral de Navarra", ha dicho.

Aunque seguimos en "un episodio de temperaturas altas, un episodio largo, llevamos ya muchos días con ello", López ha destacado que "nos encontramos con una pequeña ventana de oportunidad". "Hoy miércoles tenemos unas temperaturas más bajas, unas condiciones algo más favorables, así como el jueves. Y en ese sentido, desde este Comité Asesor de Emergencias, hemos tomado una decisión respecto a la orden foral vigente", ha subrayado. De esta forma, se autoriza en las próximas horas "la posibilidad de cosechar en Navarra, también en zonas de secano".

(Seguirá ampliación)