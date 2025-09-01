Industria convoca ayudas para que pymes y centros del SINAI presenten proyectos a los programas comunitarios de I+D+i

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral publicó el pasado 28 de agosto en el Boletín Oficial de Navarra (BON) las bases de la convocatoria de ayudas para apoyar a pymes y agentes del SINAI en la preparación y presentación de propuestas de proyectos a los programas comunitarios de I+D+i.

El presupuesto de esta convocatoria asciende a 60.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo 31 de octubre.

El objetivo de esta convocatoria, conocida como Bonos SIC, es incentivar a pymes y agentes del SINAI para que puedan presentarse a programas comunitarios a través de los que se financie la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i).

Para ello, se subvencionarán los gastos de contratación de empresas consultoras que hayan elaborado la propuesta del proyecto que se presenta a los programas comunitarios.

El importe de la ayuda será del 80% del gasto subvencionable, si bien no podrá superar los máximos marcados en las bases. Esta cifra va desde los 15.000 euros, en el caso de que la coordinadora del proyecto sea una pyme y haya un número de socios superior o igual a 5, hasta los 2.000 euros, en el caso de que el solicitante sea un agente del SINAI que participe como socio en un consorcio con menos de 5 entidades.

PROGRAMAS EUROPEOS SUBVENCIONABLES

Los programas para los que se pueden solicitar la subvención son los siguientes: Horizonte Europa; programa de investigación y formación EURATOM; Mecanismo Conectar Europa; Europa Digital; Mercado Único; Programa Espacial Europeo; LIFE: Programa para el Medio Ambiente y Acción Climática; Interreg Sudoe y Espacio Atlántico; Europa Creativa; EU4Health; Mecanismo de Protección Civil de la Unión y rescEU; y convocatorias en concurrencia competitiva de I+D+i de partenariados europeos (por ejemplo, European Partnerships, financiación en cascada).

Las solicitudes se pueden presentar ya a través de la ficha web del portal de trámites del Gobierno de Navarra. Además, para dar a conocer todos los detalles de la convocatoria, el Servicio de Planificación, Digitalización e I+D+i empresarial del Gobierno de Navarra realizará, a mediados de este mes de septiembre, un webinar explicativo que se podrá consultar también en el canal de YouTube.