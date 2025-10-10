Se inicia el proceso de consulta pública para la modificación de la Ley Foral sobre las profesiones del deporte

El plazo para realizar aportaciones estará abierto del 13 al 31 de octubre

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo foral, a través de su portal de Gobierno Abierto, ha anunciado recientemente el inicio del proceso de consulta pública destinado a modificar la Ley Foral 18/2019, sobre Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte en Navarra. La modificación se realizará mediante una nueva Ley Foral, y el plazo para presentar aportaciones al Anteproyecto de la misma estará abierto desde el lunes, 13 de octubre, hasta el viernes 31 del mismo mes.

De forma concreta, el objetivo de la modificación es introducir cambios para "adaptar la normativa a la realidad del sector deportivo navarro, sobre todo en lo que respecta al ámbito de las federaciones". Se busca, de esta forma, "flexibilizar las cualificaciones profesionales exigidas a las personas que van a ejercer profesiones relacionadas con el deporte en Navarra, en determinados ámbitos y categorías".

No obstante, explica el INDAF en un comunicado, "se deberá seguir garantizando una formación adecuada para asegurar la calidad del servicio deportivo a prestar y, de la misma manera, se tendrá en cuenta que la adaptación de las exigencias formativas no debe afectar negativamente a la salud y a la seguridad de las personas destinatarias de los servicios deportivos".

En definitiva, se pretende una modificación "más general y permanente, que se ajuste mejor a la realidad, más allá de corregir situaciones transitorias y provisionales".

LEY FORAL 18/2019

La vigente Ley Foral sobre profesiones del deporte en Navarra, del 4 de abril de 2019, tiene el objetivo de "ordenar los aspectos esenciales" del acceso y ejercicio de determinadas profesiones del deporte en la Comunidad, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional y determinando cuál es la cualificación requerida para el acceso.

El proceso de consulta pública que se inicia ahora busca recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura modificación de la norma. Así, se recogerán aportaciones acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos que se persiguen y las posibles alternativas tanto regulatorias como no regulatorias.