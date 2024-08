Íñigo Fernández de Mesa: "Los sueldos en España no son todo lo altos que deberían por su fiscalidad"

El vicepresidente de la CEOE ha defendido en Pamplona que "en España y Europa no hay margen de subida de impuestos y menos a las empresas"



Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Comisión de Economía de la misma entidad, ha manifestado este miércoles que Europa y España no pueden plantearse más subidas de impuestos, "y mucho menos a las empresas", y ha señalado que "los sueldos en España no son todo lo altos que deberían por su fiscalidad".

El economista ha participado en Pamplona en una mesa redonda sobre los retos económicos que enfrenta la Unión Europea. En el debate, que se ha celebrado en el marco de la jornada de clausura de los VI Cursos Europeos de Verano, han intervenido, además de Fernández de Mesa, Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS, por sus siglas en inglés), y Fabian Huttner, representante de Deutsche Bundesbank en España.

La reducción de la fiscalidad no ha sido la única petición de Fernández de Mesa, quien ha instado a la ciudadanía a no ser "sobreoptimista" con respecto al crecimiento económico español. "Nuestra economía supera la media europea en progresión", ha asegurado, "pero, más que el PIB, importa el PIB per cápita, y en esta medición nos encontramos ahora mismo ligeramente peor que hace diez años", ha dicho.

El debate también ha abordado los problemas de inversión de la sociedad e instituciones europeas. "Los mercados de capitales siguen sin arrancar", ha afirmado Arnal. Una de las causas, ha subrayado la investigadora, es la falta de desarrollo: "En 1990, las salidas a bolsa en la Unión Europea supusieron el 20% de las salidas a bolsa a nivel global. Ahora mismo suponen el 7%". Arnal ha abogado por el desarrollo de los mercados de capitales y por la simplificación de la normativa financiera, que es un "tsunami".

Fernández de Mesa ha solicitado, asimismo, un aumento del desarrollo en disciplinas como la investigación y el desarrollo, que en la actualidad supone un 2% del PIB europeo, nivel inferior al de competidores como China, país cuya inversión en I+D se sitúa en el 3%. "Europa tiene un problema: podemos llegar a ser un continente irrelevante", ha expuesto el vicepresidente de la CEOE.

Entre las causas de la pérdida de atractivo, ha comentado, se encuentran el envejecimiento del continente y la falta de unidad en el mercado europeo. Una de las soluciones propuestas por Fernández de Mesa es evitar la fuga de talento a través de una fiscalidad más beneficiosa para trabajadores y empresas. En perspectiva alemana, uno de los territorios con mayor poderío económico de la Unión Europea, Huttner ha señalado que su país de origen se está viendo resentido precisamente por la emigración de los trabajadores más capacitados.

No obstante, Europa también tiene motivos para el optimismo: los ponentes han coincidido en que se trata de un continente con buen posicionamiento en los tres sectores que van a liderar la economía mundial en los próximos años: telecomunicaciones, transición verde y sanidad (área para la que Fernández de Mesa ha pedido con especial énfasis evitar la fuga de cerebros). Por otro lado, en lo que respecta a la evolución de las transacciones instantáneas, Arnal, Huttner y Fernández de Mesa han urgido la implantación del euro digital.