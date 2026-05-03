Inspeccionados nueve locales de ocio en la Comarca de Pamplona tras reiteradas denuncias ciudadanas

Detalle del dispositivo desplegado en Noáin junto con la Policía Municipal. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Navarra desplegaron durante la tarde y noche del 1 de mayo un amplio dispositivo policial orientado a la inspección de nueve establecimientos de ocio en cinco localidades de la Comarca de Pamplona.

La intervención, motivada por reiteradas denuncias ciudadanas, se ejecutó de forma sucesiva entre las 20.00 y las 01.30 horas. Para garantizar la seguridad perimetral y la efectividad de los registros, la Policía Foral movilizó a más de 20 agentes de la Comisaría Central, de la División de Prevención y Atención Ciudadana, División de Intervención y Grupo de Guías Caninos, todas ellas pertenecientes al Área de Seguridad Ciudadana.

Las inspecciones y registros se concentraron en un total de 9 bares y locales de ocio situados en Pamplona (3), Berriozar (2), Burlada (1), Villava (1) y Noáin (2), detallan desde la Policía Foral en un comunicado.

En el caso específico de Noáin, la actuación se realizó en un operativo conjunto con la Policía Municipal del Valle de Elorz. En esta localidad se trabajó para prevenir el consumo de estupefacientes ante el asentamiento de una "cultura de impunidad" en zonas de alta concurrencia comercial y familiar. La realización de estas conductas en presencia de menores de edad "había generado una notable alarma social en el municipio".

El balance final del operativo se saldó con 20 actas de incautación de sustancias estupefacientes, 3 personas denunciadas por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, 2 denuncias por tenencia de armas prohibidas y 2 establecimientos hosteleros denunciados por consentir el consumo de drogas en su interior.

Entre las intervenciones individuales a sospechosos destaca la denuncia a un varón al que se le intervinieron sustancias estupefacientes y un kit técnico especializado para la apertura forzada de cerraduras (ganzúas y paletillas modificadas).