Interceptado en Cadreita un conductor sin permiso de conducir y positivo en drogas

Actuación de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han interceptado esta pasada noche, durante un patrullaje preventivo por Cadreita, a un conductor que no ha obtenido nunca el permiso de conducir y que además ha dado positivo en el control de drogas.

Según ha informado la Policía Foral, los agentes observaron a un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra evasiva. Al darle el alto, comprobaron que el conductor, no ha obtenido nunca el permiso de conducir por lo que resulta investigado por un delito contra la seguridad vial.

Se personó en el lugar su mujer, titular del vehículo, que reconoció que le había dejado el coche aunque sabía que no tiene permiso de conducir. Por este motivo se le imputó como cooperadora necesaria del primer delito. Deberán personarse en el juzgado.

Además, el conductor arrojó positivo en drogas realizándose la oportuna denuncia.