Investigado un conductor en Cascante por dar positivo en cocaína y no tener el permiso en vigor

Patrulla de la Policía Foral en Cascante. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela han investigado recientemente en Cascante a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial, al no tener en vigor el permiso de conducir por la pérdida total de puntos y dar positivo en cocaína en las pruebas de detección de sustancias estupefacientes.

La intervención comenzó en el marco de las labores de patrullaje preventivo diario que las patrullas de la seguridad ciudadana realizan en la Comunidad foral. Durante un control de seguridad en Cascante, una patrulla de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tudela dio el alto al vehículo. Al verificar la documentación, los agentes comprobaron que el conductor circulaba sin saldo de puntos en su permiso, explican desde la Policía Foral.

La patrulla solicitó el apoyo de una dotación de la Brigada de Tráfico para confeccionar las diligencias penales correspondientes. A su llegada, se sometió al conductor a las pruebas reglamentarias. Aunque el resultado en la prueba de alcohol fue negativo, el test indiciario de drogas arrojó un resultado positivo en cocaína.

Por todo ello, el conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y el vehículo quedó inmovilizado en el lugar de los hechos.