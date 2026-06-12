El IPC sube una décima en mayo en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 3,2%

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió una décima en mayo respecto al mes anterior en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 3,2%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año, los precios han subido un 1,7%.

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán.

En Navarra, los precios subieron el mes pasado, respecto al anterior, en Cuidado personal y otros (0,6), Sanidad (0,5), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4), Muebles y artículos del hogar (0,4), Restaurantes y alojamiento (0,4), Seguros y servicios financieros (0,2), Vestido y calzado (0,1).

Se mantuvieron en Servicios de educación y bajaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,6), Actividades recreativas, deporte y cultura (-0,5), Vivienda (-0,3), Información y comunicaciones (-0,3) y Transporte (-0,2).

En el último año, los precios crecieron en la Comunidad foral en todos los grupos excepto en Información y comunicaciones, en el que se mantuvieron.

Subieron así en Transporte (6,3), Seguros y servicios financieros (5,5), Vivienda (4,4), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,3), Cuidados personal y otros (3,1), Servicios de educación (3), Restaurantes y alojamiento (2,7), Actividades recreativas, deporte y cultura (2,5), Alimentos y bebidas no alcóholicas (2,3), Muebles y artículos del hogar (1,7), Sanidad (1,6), y Vestido y calzado (1,1).