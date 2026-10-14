El IPC sube 4 décimas en septiembre en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 5,3%

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió 4 décimas en septiembre en Navarra respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 5,3%, 1,1 puntos por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre, los precios encadenan tres meses de subidas en Navarra. En lo que va de año, la subida del IPC en la Comunidad foral llega al 3,9%.

Respecto al mes anterior, los precios subieron de forma notable en Vestido y calzado (10%), mientras que en menor medida crecieron en Vivienda (1,8), Servicios de educación (1,8), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,4), Restaurantes y alojamientos (0,4), Transporte (0,2), Muebles y artículos del hogar (0,1) y Seguros y servicios financieros (0,1).

Además, en septiembre se mantuvieron los precios en Información y comunicaciones y bajaron en Actividades recreativas, deporte y cultura (-3,1), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4), Sanidad (-0,2) y Cuidado personal y otros (-0,1).

En tasa interanual, donde más subieron los precios en Navarra fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 11% más que en septiembre de 2025 (1,9%); Vestido y calzado, un 10,9% más (9,6 puntos); Transporte, un 10,3% más (+1 puntos) y Seguros y servicios financieros, un 4,1% más (+0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,8% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); Bebidas alcohólicas y tabaco, un 2% (+0,5 puntos); Enseñanza, un 2,9% (-0,1 puntos) y Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,1% (+0 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla - La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Catalunya(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla - La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5%) Catalunya (+0,5%) y Aragón (+0,5%).