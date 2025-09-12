Iraburu apuesta por que la investigación de la Universidad de Navarra contribuya a una "sociedad menos polarizada"

Archivo - La rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

La Universidad de Navarra abre el curso académico 2025-2026

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, ha avanzado este viernes las principales líneas que marcarán la Estrategia del centro académico para los años 2025 a 2030, que combinará "continuidad y novedad" y que apuesta por que los resultados de su investigación "lleguen a la ciudadanía y contribuyan a una sociedad menos polarizada y más reflexiva".

Así lo ha afirmado en el acto de apertura del año académico 2025-2026, que ha tenido lugar en el Aula Magna del centro académico. Han asistido, entre otros, la presidenta de Navarra, María Chivite, junto con varios consejeros de su ejecutivo; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; Jaime Goyena, fiscal superior de Navarra; y Jose Julián Huarte, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. También el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo, y la directora de la UNED Pamplona, Teresa Imízcoz.

El acto se ha iniciado con el desfile del cortejo académico, en el que han participado 222 doctores. La parte musical ha corrido a cargo del coro del Seminario Internacional Bidasoa. Ya en el Aula Magna, ha intervenido el secretario general, Jesús María Ezponda, quien ha dado cuenta de la memoria académica del curso pasado. A continuación, la profesora de la Facultad de Educación y Psicología, Concepción Naval, ha impartido la lección inaugural 'Carácter y ciudadanía: 10 tesis sobre la educación cívica'.

La rectora de la universidad ha cerrado el acto destacando que "en sus más de 70 años de vida la Universidad ha crecido y ha dado lugar a distintos centros e iniciativas, y podríamos pensar que ya es un proyecto cumplido, pero no es así". "La realidad es que está todo por hacer. Por su propia identidad, la Universidad se siente interpelada por el presente y se proyecta hacia el futuro", ha subrayado.

Ha avanzado que la Estrategia de la Universidad de Navarra para el periodo 2025-2030 combinará "continuidad y novedad" y apostará por el talento, la ciencia y el compromiso. Así, una de las claves, ha dicho, serán las personas que "conforman el presente y el futuro de la Universidad y de la sociedad". "En un tiempo de la llamada 'crisis del talento', queremos eliminar barreras y abrir nuestras puertas, todavía más, a esos estudiantes y profesores que crean el ámbito casi mágico de la docencia universitaria; a jóvenes investigadores que se adentren en cada área de conocimiento y busquen soluciones a los problemas", ha explicado.

También al alumnado, al que ha ofrecido "un entorno que les ayude a desplegar todas sus potencialidades" con un proyecto educativo que "haga de ellos verdaderos universitarios y los profesionales competentes, comprometidos y generadores de paz que necesita nuestro mundo, donde tantas veces parece triunfar el lenguaje de la guerra".

El segundo eje es la investigación, una aportación "no siempre suficientemente apreciada y últimamente denostada en algunos ambientes y países". "Apostar por la investigación es apostar por el futuro, y es propio de instituciones y personas con visión. Vivimos en un mundo complejo y sabemos que no hay respuestas únicas ni simples a los problemas", ha reconocido la rectora, para destacar que "la investigación nos permite adentrarnos en esa complejidad confiadamente, sin agendas partidistas o ideas preconcebidas; hacer aportaciones desde el rigor de la ciencia y con la visión ampliada de la interdisciplinariedad".

Así, en la estrategia del centro para los próximos cinco años "hemos definido distintas áreas y líneas en las que concentrar esfuerzos y buscar compañeros de viaje, dentro y fuera de la Universidad", abarcando campos como "las terapias avanzadas para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades, hasta la teología del trabajo y su conexión con los desafíos contemporáneos". En este sentido, ha resaltado la importancia de la investigación que se llevará a cabo en el centro BIOMA y la necesidad de "contribuciones científicas sin sesgos ni aprioris".

Finalmente, el tercer eje de esta estrategia será el "compromiso" en cuestiones "en las que nos gustaría tener un especial impacto social". Así, ha apostado por integrar la Inteligencia Artificial "en el aprendizaje de forma ética, crítica y sobre todo significativa". También se ha marcado el reto de "ser referentes en la ética de las profesiones" y ha aspirado a "ampliar y profundizar la formación que ya impartimos y a facilitar contenidos y experiencias a profesionales de todos los campos".

Asimismo, la Universidad de Navarra se propone "hacer una contribución significativa en los próximos años en educación de la ciencia y educación ambiental, a través de la actividad del Museo de Ciencias del centro BIOMA". Lo que ha unido a la importancia de que "el conocimiento generado en la Universidad tenga mayor presencia e impacto en los debates contemporáneos, llenos a veces de ruido poco significativo". "Queremos potenciarla y cualificarla aún más, de modo que los resultados de la investigación lleguen a la ciudadanía y contribuyan a una sociedad menos polarizada y más reflexiva", ha subrayado.

EDUCACIÓN CÍVICA "FRENTE AL DESAFÍO DE LA POLARIZACIÓN"

La profesora de la Facultad de Educación y Psicología Concepción Naval ha pronunciado la lección inaugural, en la que ha abordado "la educación frente al desafío de la polarización".

"Es preocupante observar el grado de renuncia al sistema democrático que en ciertos ambientes se respira, fruto del cansancio por las deficiencias del sistema y sobre todo fruto de la saturación por los gobernantes en el ejercicio o en el abandono de sus deberes", ha advertido. Ha destacado que, "a la luz del panorama actual en el ámbito social y político", es necesario "fomentar una educación cívica entre los jóvenes, antes, más y mejor de lo que hasta ahora hemos hecho".

Naval ha señalado que se observa en las últimas décadas "un creciente interés" en distintas partes del mundo "por una educación que suponga una preocupación por el tipo de persona que el alumno es y puede llegar a ser, no sólo como ciudadano, sino como persona". En este sentido, ha afirmado que "existe una estrecha relación entre una educación cívica y una moral, dependiente la una de la otra".

La docente ha llamado a "apostar por actitudes sociales, tales como el altruismo optimista, la responsabilidad -tanto social como política-, el respeto, la lealtad y la justicia, apoyadas todas ellas en la libertad personal". Asimismo, ha abogado por revisar "la ciudadanía digital", ya que los medios virtuales se han convertido en "elementos centrales para la participación pública, suponen un modulador relevante de los movimientos sociales y constituyen un canal clave de influencia social y cultural y de comunicación de ideas políticas".

MEMORIA DEL CURSO 25/26

En el curso 2024-25, la Universidad de Navarra contó con 7.365 profesionales, entre ellos 1.288 docentes y 3.893 profesionales de la Clínica, en sus sedes de Pamplona y Madrid. Contó, además, con 14.158 estudiantes, de los que 9.838 eran estudiantes de grado, 3.217 estudiantes de máster y 1.103 estudiantes de doctorado. Se defendieron 164 tesis doctorales.

La Universidad contó con 4.374 estudiantes internacionales, procedentes de 133 países, lo que representó el 30,8% del alumnado. Finalizaron sus estudios 3.488 estudiantes de grado, máster y doctorado. Se impartieron 38 grados, 13 dobles grados, 43 programas de máster y 19 de doctorado.

El curso pasado, el centro contó con 8.642 donantes que aportaron 28,1 millones de euros a distintos proyectos de investigación y becas. El presupuesto global de investigación llegó a 186,7 millones de euros, con los que se financiaron 725 proyectos vigentes. Se suscribieron 324 nuevos contratos de I+D+i con empresas, por importe de 23,6 millones.