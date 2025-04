Irache aconseja conservar pruebas de daños causados por el apagón eléctrico para poder reclamar

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache aconseja conservar pruebas de los daños sufridos por el apagón de suministro eléctrico producido ayer lunes en Navarra y el resto del territorio nacional.

De esta manera, según han indicado en un comunicado, se podrá estudiar la posibilidad de reclamar devoluciones o, si es caso, compensaciones por los perjuicios padecidos en cada caso.

Según han destacado desde Irache, el corte del suministro eléctrico "afectó prácticamente a toda la población navarra y a todos los sectores". Los pasajeros de tren "vieron cómo se suspendían los servicios ferroviarios; en hostelería, personas que tenían reservas no pudieron sentarse a comer, ya que las cocinas estaban inutilizadas en pleno mediodía; en muchos comercios no podía pagarse con tarjeta porque no funcionaban los datáfonos".

"Ante la situación de incertidumbre y a falta de una explicación de lo sucedido, lo que deben hacer los consumidores afectados en un primer momento es conservar pruebas en cualquier soporte sobre los daños que han sufrido a consecuencia del apagón, para posteriormente estudiar qué es lo que se puede reclamar", han recomendado desde la asociación.

Según Irache, "en principio", los consumidores tendrán derecho a recuperar el dinero pagado por el servicio que no se ha podido ofrecer, "ya sea el billete de tren o el dinero adelantado por una reserva en un restaurante, por ejemplo".

A partir de ahí, "habrá que ver si la empresa eléctrica es responsable del corte o si se trata de un caso de fuerza mayor, que responde a otras causas que le trascienden".

DAR PARTE AL SEGURO

Si se ha sufrido algún daño en un aparato o electrodoméstico a consecuencia del apagón, se aconseja dar parte al seguro multirriesgo del hogar, "ya que suelen incluir coberturas por daños eléctricos y, a falta de determinar la causa, conviene dejar constancia del siniestro para una futura valoración".

El Real Decreto 1955/2000 sobre suministro de energía eléctrica señala que "el distribuidor es el responsable del cumplimiento de los niveles de calidad del suministro".

En caso de no cumplirse, señala, en primer lugar, que "deberá aplicarse una serie de descuentos en la tarifa en función del tiempo de interrupción". Pero también indica que el consumidor afectado por el incumplimiento "podrá reclamar, en vía civil, la indemnización de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado".

La empresa "solo quedará eximida de hacer frente a estos daños provocados si demuestra que el corte se debe a causas de fuerza mayor que no eran de su responsabilidad y que pudieron evitar ni prever".