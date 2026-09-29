Irujo dice que Navarra está en un "momento clave" para el desarrollo de la biotecnología y biología sintética

El consejero Irujo, junto a una nutrida representación del ecosistema biotecnológico navarro. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación navarra, encabezada por el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, junto a representantes de las sociedades públicas CEIN y Sodena y NASERTIC, del Polo Iris de Innovación de Navarra y de Navarra Health Cluster, que forman parte del ecosistema biotecnológico de la Comunidad foral, así como por una veintena de empresas y startups navarras, han participado en el evento referente en biotecnología en Europa, BioSpain, que se está celebrando en Bilbao hasta el próximo 1 de octubre.

BioSpain es una feria internacional de referencia en biotecnología que reúne a empresas biotecnológicas, entidades de inversión, centros de investigación, administraciones públicas y agentes del ecosistema innovador con el propósito de generar negocio, inversión y colaboración internacional.

La Comunidad foral participa un año más en el evento, con un espacio compartido, para dar visibilidad al ecosistema navarro en torno a la biotecnología y a las ciencias de la salud. Durante un encuentro con todo el ecosistema navarro allí presente, el consejero Irujo ha destacado que "nos encontramos ante un momento clave para el desarrollo de la biotecnología y biología sintética en Navarra". "Hemos entrado en una fase estratégica con un doble objetivo: acercar la biotecnología y biología sintética a las empresas para que las integren en sus procesos y poner en valor las competencias del ecosistema navarro, tanto dentro como fuera de la Comunidad Foral", ha dicho.

NAVARRA, HUB EMERGENTE EN BIOLOGÍA SINTÉTICA

Navarra está consolidando su posicionamiento como hub emergente de biología sintética gracias a la acción coordinada de Sodena, CEIN y el Polo de Innovación IRIS Navarra, tres actores que impulsan el desarrollo de este ámbito estratégico desde la inversión, el emprendimiento, la innovación y la generación de capacidades científico-tecnológicas. La biología sintética, que combina biología molecular, ingeniería genética, automatización, inteligencia artificial y análisis de datos para desarrollar nuevas biosoluciones, abre oportunidades de gran impacto en sectores como la salud, la agroalimentación, la energía sostenible o los nuevos materiales, según ha indicado el Ejecutivo.

En concreto, el Laboratorio de Biología Sintética del Polo IRIS, gestionado por la empresa pública Nasertic, cuenta con un espacio y equipamiento de innovación tecnológica único en Navarra, abierto a empresas, startups, centros de investigación y centros tecnológicos con el objetivo de desarrollar un ámbito llamado a ser clave en el desarrollo económico e industrial de Navarra en los próximos años.

En este sentido, el Gobierno de Navarra, a través del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, invertirá el próximo año 2,5 millones de euros para crear una 'biofoundry', una fábrica de bioproducción automatizada que permite diseñar, construir y probar sistemas biológicos a gran velocidad con el fin de ofrecer soluciones industriales en el ámbito de la biotecnología, salud y agroalimentación.

Este impulso se apoya en un ecosistema que integra universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, infraestructuras de vanguardia y más de 45 empresas vinculadas a la biotecnología avanzada. En este contexto, el Polo de Innovación IRIS Navarra aporta equipamientos y servicios especializados para la investigación y el desarrollo tecnológico, CEIN favorece la creación y escalado de nuevas iniciativas empresariales, y Sodena contribuye a movilizar inversión y acompañar el crecimiento de proyectos innovadores, facilitando la transferencia de conocimiento al mercado y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

Desde Navarra Health Cluster enfatizan que "BioSpain es una cita clave para el ecosistema empresarial navarro que permite conectar nuestras capacidades con las oportunidades del ecosistema nacional". "Navarra como hub de salud y biociencias tiene un gran potencial que mostrar año tras año".

EMPRESAS NAVARRAS PARTICIPANTES

La veintena de empresas y startups navarras presentes en el stand podrán dar a conocer sus productos y servicios, y establecer contacto con potenciales clientes, inversores y partners.

Se trata de las firmas Allbiotech, Amets Biotechnology, Betternostic, EAA Med Consulting, Embega Health Care, Eversens, First Assay, Genbioma, Guska, Innoup Farma, Insaight, Mimo Biosciences, Mirror Health, Nanogrow Biotech, Nucaps, Opportunity Health, Popcorn Therapeutics, Trimerbody Pharma, VLabs.

Varias de estas compañías han tomado parte en el programa para el escalado de empresas emergentes del sector salud HEALTH ScaleUp del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), o cuentan con el apoyo financiero de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena). Además, nueve de estas startups tendrán la oportunidad de realizar presentaciones ante los inversores asistentes a la feria.

PAMPLONA ACOGERÁ EL ATG SYNBIO NAVARRA SUMMIT 2026

En el ámbito de la biología sintética, el consejero Irujo también ha destacado la celebración en Pamplona, del 28 al 30 de octubre, del ATG Synbio Navarra Summit 2026, organizado por ATG SynBio Spain en colaboración con el Gobierno de Navarra, Sodena, CEIN y el Polo IRIS.

Se trata de una cita internacional que reunirá a referentes del ámbito científico, empresarial, inversor e institucional de todo el mundo para analizar los retos y las oportunidades de biología sintética y la bioeconomía, impulsar la generación de conocimiento y fomentar nuevas colaboraciones globales.