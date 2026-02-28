Irujo valora positivamente la entrada de Sodena y Talde Private Equity en la empresa Saprem de Irurtzun

El consejero Irujo en un momento de la visita a la empresa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha visitado recientemente las instalaciones del grupo Saprem, Sociedad Anónima de Preformados Metálicos, S.A., ubicadas en el término municipal de Irurtzun, para conocer de primera mano el proyecto industrial de la compañía tras su reciente incorporación de Talde Private Equity y Sodena como socios mayoritarios.

Durante el recorrido por la planta, Irujo ha puesto en valor de manera "muy positiva" el "arraigo empresarial" de esta operación, subrayando que "Navarra necesita empresas industriales sólidas, con vocación internacional y comprometidas con el territorio". Ha recordado que Sodena se incorpora para "apoyar la senda de crecimiento que lleva la empresa estos años". "Saprem representa un modelo que nos gusta: una compañía con raíces, con empleo cualificado y con un proyecto de futuro que se consolida desde Irurtzun hacia el mundo, por eso es importante que proyectos así tengan una senda positiva de crecimiento", ha destacado.

Saprem, con más de 40 años de trayectoria, está especializada en el diseño y fabricación de accesorios y componentes técnicos para líneas aéreas eléctricas. Con una plantilla "estable y cualificada" de 80 personas, la compañía exporta más del 50% de su producción "y se ha posicionado como proveedor de referencia a nivel global, destacando especialmente en soluciones avifauna, donde es líder mundial", resaltan desde el Gobierno de Navarra.

El consejero ha destacado que la entrada de Talde Private Equity y de Sodena -instrumento financiero del Gobierno de Navarra- "garantiza la continuidad del proyecto industrial y refuerza su anclaje en la Comunidad foral". "Esta operación no solo impulsa el crecimiento de la empresa, sino que asegura la fijación de empleo y de capacidad productiva en una zona estratégica como la Sakana, contribuyendo a la cohesión territorial y al equilibrio industrial de Navarra, más aún en una empresa que sigue una senda de crecimiento", ha señalado.

La operación contempla la desinversión de las familias fundadoras y la coinversión del equipo directivo, que mantiene una participación minoritaria en el capital, asegurando así una transición ordenada y la continuidad en la gestión. En este sentido, Irujo ha valorado positivamente el compromiso del equipo directivo con el proyecto y con el territorio.

En los últimos años, Saprem ha realizado importantes inversiones en I+D+i, automatización de procesos y descarbonización de sus instalaciones, alineándose con los objetivos de transición energética e industrial del Gobierno de Navarra. "La creciente electrificación de la economía y los compromisos medioambientales a nivel global sitúan a la compañía en un sector con elevadas perspectivas de crecimiento", subrayan desde el Ejecutivo foral.

Por su parte, los responsables de Saprem han agradecido la visita institucional y han reafirmado su compromiso con el desarrollo industrial de la zona.